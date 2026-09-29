Merz: Rusya müzakereye hazır değil, Ukrayna desteği kararlı şekilde sürecek

Merz'in New York değerlendirmesi ve Berlin buluşması

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, BM Genel Kurulu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul arasında gerçekleşen görüşmeyi temel alan ilk değerlendirmesini paylaştı. Merz, Rus tarafının görüşmeye ilişkin sonrasında yaptığı açıklamaların, Rusya'nın şu anda ciddi müzakerelerle ilgilenmediğini gösterdiğini söyledi ve bu gerekçeyle Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği sürdürme kararlılığını vurguladı.

Başbakan Merz, Berlin'de bir araya geldiği Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısında hem iki ülke ilişkilerini hem de uluslararası gündemi ele aldı. Görüşmede ekonomi ve ticaret başlıklarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve olası diplomasi çabaları da masaya yatırıldı.

Müzakereler, amaç ve Almanya'nın tutumu:

Merz, barış müzakerelerinin ancak Avrupa'nın da masada bulunduğu ortamlarda anlamlı olacağını belirtti ve hedefin güvenli bir Avrupa’da egemen bir Ukrayna olduğunu yineledi. Merz, "Rusya bu barışa hazır olmadığı sürece Alman Hükümeti Ukrayna’ya desteğini sürdürecektir" diyerek desteğin yalnızca askeri değil siyasi, mali ve ekonomik boyutlarını da kapsadığını aktardı.

Merz, ülkesinin ve ortaklarının sağladığı yardımların amaçsız bir şekilde savaşı uzatmak olmadığını, bilakis bu müdahalelerin "Moskova’daki yönetimi taviz vermeye ikna etmeye yöneliktir" sözleriyle ifade etti. Ayrıca, Dışişleri Bakanları düzeyindeki görüşmenin iki ülke arasında 4,5 yıl sonra gerçekleştiğini hatırlatarak Almanya'nın kapsamlı diplomatik çabalar yürüttüğünü kaydetti.

Gelecek senaryoları ve savaşın maliyeti:

Merz, Rus hükümetine müzakere çağrısını yinelerken, Moskova bu çağrıya hazır değilse Almanya'nın Ukrayna'yı uzun süre desteklemeye hazır olduğunu söyledi. Başbakan, "Rusya bu savaşı kazanamayacak" ve Rus ekonomisinin de büyük zarar göreceği değerlendirmesini yaptı; savaşın sürdürülmesi halinde bunun ağır bedelleri olacağını vurguladı.

Bu çerçevede Almanya'nın desteğinin sürdürüleceği, söz konusu desteğin kapsamının Avrupa Birliği içinde de geniş bir mutabakata dayandığına dikkat çekildi.

Hava savunması ve kış hazırlıkları:

Brüksel'de 15-16 Ekim'de yapılacak Avrupa Konseyi toplantısına hazırlık kapsamında Merz, Avrupa ortaklarıyla Ukrayna'ya yönelik yardımların nasıl iyileştirilebileceğini tartıştıklarını belirtti. Merz, "Hava savunmasını iyileştirmek için tüm imkanları değerlendirmeyi" tartıştıklarını, bunun Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olduğunu ifade etti.

Başbakan, dünyanın çeşitli liderleriyle yaptığı görüşmelerde hava savunması ikmalinin sağlanması için çaba gösterdiğini söyledi ve yaklaşan kışa ilişkin olarak enerji tedariki konusunda hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi. Merz, Rusya'nın sivil altyapıyı hedef alan saldırılarına dikkat çekerek bunları "her gün işlenen savaş suçları" biçiminde nitelendirdi ve bunun Ukrayna'ya desteği sürdürme gerekçesi olduğunu belirtti.

Kazakistan görüşmesi: ticaret, enerji ve diplomasi

Merkz ile Tokayev arasındaki görüşmede Almanya-Kazakistan ilişkilerinin önemi öne çıktı. Merz, Kazakistan'ı Almanya'nın Orta Asya'daki en önemli ticaret ortağı olarak nitelendirip 2026-2028 dönemini kapsayan bir yol haritası üzerinde uzlaşıldığını belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise Almanya ile ilişkilerin karşılıklı saygıya dayandığını ve diplomatik diyaloğun süreceğine dair güvenini dile getirdi. Tokayev, ülkesinin Almanya için önemli bir petrol tedarikçisi olduğunu, tedarik hacmini artırmayı planladıklarını ve gelecekte "güvenilir bir petrol tedarik ortağı" olmak istediklerini söyledi.

Tokayev ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında diplomasinin önemine vurgu yaparak, müzakerelere olanak sağlanması için askeri operasyonların Ukrayna topraklarında dondurulmasından yana olduğunu belirtti ve hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın Kazakistan için önemli dostlar olduğunu kaydetti.

Tokayev'in Putin değerlendirmesi:

Basın toplantısında Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında övgü niteliğinde sözler sarf etti; Putin'i "olağanüstü siyasi bir şahsiyet" olarak gördüğünü ve onun bölgesel ve küresel stratejik hedeflere ilişkin eşsiz bir anlayışa sahip olduğuna inandığını söyledi. Bu ifadeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Merz ile Tokayev'in Berlin'deki ortak açıklamaları, Almanya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürme kararlılığı ile Kazakistan'la ticari ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki adımları bir arada ortaya koydu.

Sonuç olarak, Merz'in mesajı net: Rusya müzakereye hazır görünmediği sürece Almanya Ukrayna'ya siyasi, mali ve askeri destek vermeye devam edecek; Kazakistan'la ise ekonomi ve enerji alanında işbirliğini derinleştirme iradesi korunuyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, "Rusya'nın bu görüşmeye ilişkin daha sonraki değerlendirmesi, Rusya'nın şu anda ciddi görüşmelerle hiç ilgilenmediğini açıkça göstermiştir. Bu nedenle Ukrayna'ya yardım ve desteğimizi sürdürmek için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.