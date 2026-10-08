Merzifon'da kamyonet devrildi: bidonlar yola saçıldı, 3 yaralı

Kaza ve ilk bilgiler

Amasya’nın Merzifon ilçesinde geç saatlerde meydana gelen kazada bir kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Kaza, otogar kavşağında yaşandı; çarpışma sonucunda devrilen kamyonetteki bidonlar yola dağıldı ve trafik bir süre aksadı.

Olayda araçları kullanan sürücüler Ali Şahin (05 ADP 039 plakalı kamyonet) ile Hüseyin Paydaş (34 KV 7910 plakalı otomobil) olmak üzere çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

Müdahale ve yaralılar:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 yaralının tedavisi başlatıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri yolda kalan bidonlar nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı güvenlik önlemleri aldı.

Araçların kaldırılması ve inceleme:

Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve benzeri olayların önlenmesi için trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNDE KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. DEVRİLEN KAMYONETTEKİ BİDONLARIN YOLA DAĞILDIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.