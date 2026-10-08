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Merzifon'da otogar kavşağında bidonların yola saçıldığı kaza: 3 yaralı

Merzifon'da otogar kavşağında kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu devrilen kamyonetten çıkan bidonlar yola savruldu; 3 kişi yaralandı, durumları iyi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Merzifon'da otogar kavşağında bidonların yola saçıldığı kaza: 3 yaralı

merzifon'da gece yarısı kaza

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otogar kavşağında geç saatlerde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu trafik akışı etkilendi. Kazada kamyonet sürücüsü Ali Şahin idaresindeki 05 ADP 039 plakalı kamyonet ile Hüseyin Paydaş yönetimindeki 34 KV 7910 plakalı otomobil çarpıştı.

olayın seyri ve araçlardaki durum:

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi ve içindeki bidonlar yola dağıldı. Olay yerinde araçlarda maddi hasar oluştu ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Kazanın meydana geldiği otogar kavşağında kontrollü trafik sağlandı.

müdahale, yaralılar ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

kaza sonrası işlemler ve soruşturma:

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Merzifon’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Merzifon’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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