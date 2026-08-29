Merzifon'da su hattı yenilemesi sonrası açılan yollar toz ve çukurlarla hayatı zorlaştırıyor

Merzifon'da toz ve çukurlar yaşamı zorluyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uygulanan içme suyu hattı yenileme çalışmaları tamamlanmasına rağmen, kazılan yolların asfaltla kaplanmaması ilçe merkezinde süregelen bir soruna dönüştü. Borular döşenen alanların toprakla kapatılmasının ardından aylar geçmesine rağmen asfaltlama yapılmayınca sokaklarda toz, çukur ve çakıl birikintileri ortaya çıktı. Araçlar, ağaçlar ve evlerin dış yüzeyleri tozla kaplanırken vatandaşlar günlük yaşamda sorun yaşıyor.

Çalışmanın boyutu ve aksaklıklar:

Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre projede 185 kilometrelik içme suyu hattının büyük bölümü yenilendi. Ancak boruların döşendiği güzergâhlarda üzerinin asfaltlanması gecikince yollar geçici kapatılan toprakla kapatıldı ve uzun süren bekleyiş sorunlara yol açtı. Ortaya çıkan çukurlar ve dökülen çakıl taşları, özellikle motosiklet ve hafif araç sürücüleri için kaza riski oluşturdu; bazı noktalarda toz tabakası nedeniyle araçların görünümü değişti.

Esnaf Şahin Öztürk, projenin gerekli olduğunu kabul etmekle birlikte sürecin işletilme biçimi nedeniyle ekonomik kayıp yaşadıklarını söyledi: "Satışlar olumsuz etkilendi. Çünkü insanlar toz nedeniyle dışarı çıkmaz oldu. Bir yıla yakın süredir bu eziyeti çekiyoruz. Yazımız toz, duman oldu. Kışımız Allah kerim. Çünkü yağmur yağdığında da bu çamur olarak dönecek."

Vatandaşların sağlığı ve günlük yaşamı:

Mahalle sakinleri, tozun ev içine girmesi nedeniyle kapı-pencere açmakta zorlandıklarını, çamaşır asmanın ve yaşam kalitesinin düştüğünü belirtiyor. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Seniha Karaca, projenin uzun yıllardır süren su sorununu çözdüğünü ancak vatandaşların tozdan çok yorulduğunu vurguladı: "Yüksek katlara içme suyunun çıkma problemi yaşanıyordu. Bu elzem bir çalışmaydı. Ama vatandaşlarımız tozdan çok yoruldu. Evdeki vatandaşların camını, kapısını açması mümkün değil. Çamaşırını asamıyor."

Motosikletiyle tozlu yolda kaza geçirerek sakatlanan Osman Akpınar ise soruna kişisel bedel ödeyerek dikkat çekti: "Bu Merzifonluların tozla imtihanı. Çakıl taşları nedeniyle düştüm. İnsanların geneli tozdan şikayetçi. Arabalarımızı tanıyamıyoruz. Çünkü tozla kaplanıyor. İnşallah bu eksiklikler düzelir."

Yetkililerin uyarıları ve belediyenin açıklaması:

Merzifon Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Kaplan, asfaltı bekleyen geniş alanlar olduğunu belirterek duruma Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da uyarı yapıldığını aktardı. Kaplan, "Hala asfalt yapılmayan yerler var. Ciddi toz var. Bu duruma Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından ikaz edildi. Böyle devam edilirse belki 'maske kullanımı ve cezai müeyyide gelebilir' diye ikaz etmişler" dedi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise projenin eski ve sürekli patlak veren 50 yıllık şebekeyi yenilediğini, sistemin bağlandığı yerleşimlerden artık suyla ilgili şikâyet gelmediğini ifade etti. Başkan Kargı, asfaltlama çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağını ve beklenen yoğun şikâyet dalgasının "2 veya 2,5 ay içinde" sonlanacağını belirterek, "Yaptığımız işin arkasındayım. Sürecin daha sağlıklı işlemesi için herkes elinden geleni yapıyor. Sabrın sonu selamettir" diye konuştu.

Vatandaşlar, altyapı yatırımının getirdiği kalıcı sorundan en kısa sürede kurtulmak ve yolların asfaltlanarak tozun önlenmesini bekliyor.

MERZİFON İLÇESİNDE YENİLENEN İÇME SUYU HATTI İÇİN KAZILIP AYLARDIR ONARILAMAYAN YOLLARDA TOZ VE ÇUKURLAR OLUŞTU.