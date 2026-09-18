Merzifon'dan Karadeniz semasına kalkan F-16'lar batı eğitim uçuşunu tamamladı

Amasya Merzifon'dan kalkan F-16 savaş uçakları, Batı Karadeniz üzerinde planlı bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı uçuşa ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

uçuşun detayları:

Paylaşılan görüntülerde pilotların kokpite binerek pistten havalandığı ve uçakların belirlenen görev sahasında eğitim uçuşu icra ettiği görüldü. Bakanlığın açıklamasına göre faaliyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yürütüldü.

resmî açıklama:

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz’de ‘Karadeniz eğitim uçuşu’ başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. Bakanlığın yayımladığı görüntülerde uçuşun planlandığı şekilde tamamlandığı vurgulanıyor.

AMASYA MERZİFON'DAN KALKAN F-16 SAVAŞ UÇAKLARI, KARADENİZ'İN BATISINDA EĞİTİM UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ.