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Mesai çıkışında e-5'te yollar kilitlendi: yoğunluk yüzde 87

İstanbul'da akşam mesai çıkışında E-5/D-100 Cennet Mahallesi'nde yol çalışması nedeniyle trafik adeta durdu; İBB haritası yoğunluğu yüzde 87, uzun kuyruklar oluştu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:55

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 20:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Mesai çıkışında e-5'te yollar kilitlendi: yoğunluk yüzde 87

Mesai çıkışında e-5'te yollar kilitlendi: yoğunluk yüzde 87

İstanbul'da akşam mesai saatlerinde kara yollarında yoğunluk hissedilir seviyeye çıktı. E-5 kara yolu Cennet Mahallesi mevkiinde devam eden yol çalışması nedeniyle ulaşım büyük ölçüde etkilendi ve araçlar uzun süre ilerleyemedi.

İBB verileri ve ölçülen yoğunluk:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde akşam saatlerinde trafik ağırlaştı. Ölçümlerde trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak kaydedildi; D-100 kara yolunda araç kuyrukları oluştu ve bazı noktalarda trafik yer yer durdu.

Küçükçekmece ve ara yolların etkisi:

Trafikten kaçmak isteyen sürücülerin Küçükçekmece'de ara yollara yönelmesi, ilçede ek yoğunluğa yol açtı. Alternatif güzergahlarda da dur-kalk trafiği görüldü ve mahalle içi akışta yığılmalar oluştu.

İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar gecikmeler nedeniyle evlerine ulaşmakta zorlandı; akşam trafiğinde uzun bekleyişler yaşandı.

İSTANBUL&#039;DA MESAİ ÇIKIŞINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87&#039;E ULAŞTI. E-5 KARA YOLU CENNET MAHALLESİ...

İSTANBUL'DA MESAİ ÇIKIŞINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87'E ULAŞTI. E-5 KARA YOLU CENNET MAHALLESİ MEVKİİNDE YAPILAN YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFİK ADETA FELÇ OLURKEN, İŞTEN VE OKULLARINDAN EVE DÖNEN VATANDAŞLAR UZUN SÜRE YOLDA BEKLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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