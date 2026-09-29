Mesai dönüşü çarpışma: Karaköprü'de polis memuru yaralandı

Karşıyaka Mahallesi'nde mesai dönüşü kaza

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 38 AIG 263 plakalı otomobili kullanan Muhammed Nur E. ile mesai çıkışı evine giden polis memuru Sefa T.'nin kullandığı 34 BOF 41 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sefa T.'nin aracı devrildi ve sürücü yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahale:

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve süreç:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor. Olayın nedenine ilişkin detaylı tespitler ve sorumluluk değerlendirmesi yetkili birimlerce yapılacak.

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı:1 yaralı