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Meşhed seferinde alarm: kabin tavanı çöken Sepehran Airlines uçağı geri döndü

Meşhed'ten Kirmanşah'a sefer yapan Sepehran Airlines'a ait Boeing 737'de kalkış sonrası lastik patlamasıyla kabin tavanı çöktü; uçak Meşhed'e döndü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 22:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Meşhed seferinde alarm: kabin tavanı çöken Sepehran Airlines uçağı geri döndü

Meşhed seferinde kabinde çökme paniği

İran’da Meşhed’den Kirmanşah kentine sefer yapan Sepehran Airlines ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında, kalkıştan kısa süre sonra ciddi bir arıza yaşandı. Uçak, başlangıçta lastik patlaması nedeniyle motor arızası belirtileri gösterdi ve kısa süre sonra şiddetli sarsıntı başladı.

uçakta yaşananlar:

Sarsıntı sırasında kabin bölümünde tavan çöktü ve çok sayıda bagaj yolcuların üzerine düştü. Olay anında yolcular arasında korku ve panik görülürken, bazıları çığlık attı. Kabinde oluşan hasar, uçuş güvenliği açısından acil değerlendirme gerektirdi.

iniş ve sonuç:

Uçak, derhal rotasını geri çevirerek Meşhed Havalimanı'na dönerek acil iniş yaptı. Yetkililer, inişin güvenli şekilde gerçekleştirildiğini ve olayda yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı ve yolcuların durumunun takip edildiği bildirildi.

Yetkililerden ve havayolu şirketinden yapılan resmi açıklamalara göre, kazanın ayrıntılarına ilişkin adım adım bilgilendirme yapılacak; ancak ilk değerlendirmeler, patlayan lastiğin ardından ortaya çıkan mekanik problemin kabin içindeki hasara yol açtığı yönünde.

İran’da kalkıştan kısa süre sonra motor arızası veren yolcu uçağının kabin bölümünde tavan...

İran’da kalkıştan kısa süre sonra motor arızası veren yolcu uçağının kabin bölümünde tavan çöktü.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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