Mesire alanlarında huzur için kapsamlı jandarma denetimi

Sandıklı'da jandarma denetimleri

denetimin kapsamı:

Sandıklı İlçe Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde mesire alanlarında vakit geçirebilmeleri amacıyla bölge genelinde uygulama başlattı. Denetimler; Akdağ Tabiat Parkı, Hüdai Kaplıcaları ve Akharım Beldesi mesire alanlarını kapsadı. Çalışmalarda asayiş timleri, komando timleri ve trafik jandarma timlerinden oluşan 35 personel görev aldı.

uygulama sonuçları:

Yapılan kontrollerde toplumsal düzen, trafik güvenliği ve çevre koruma öncelikli olarak ele alındı. Denetimler kapsamında 320 şahsın asayiş yönünden sorgulaması yapıldı; ayrıca 40 araç trafik yönünden, 25 araç ise asayiş yönünden kontrol edildi. Uygulama sırasında tespit edilen eksiklikler ve mevzuat ihlalleri sonucunda toplam 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında başka olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Jandarma yetkilileri, benzer uygulamaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek vatandaşlara kurallara uymaları ve çevreyi korumaları çağrısında bulundu.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ AKDAĞ TABİAT PARKI, HÜDAİ KAPLICALARI VE AKHARIM BELDESİ MESİRE ALANLARINDA DENETİMLER YAPTI.