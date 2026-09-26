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Meski'nin dijital faturası 736 bin 854 kağıt baskısını ortadan kaldırdı

Meski'nin dijital fatura uygulamasıyla bugüne kadar 736 bin 854 adet kağıt fatura basımı önlendi; vatandaşlar SMS ve e-posta ile faturalarını alabiliyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Meski'nin dijital faturası 736 bin 854 kağıt baskısını ortadan kaldırdı

dijital dönüşüm ve çevresel etki:

MERSKİ Genel Müdürlüğü, çevre dostu dijital fatura uygulamasıyla kağıt tüketimini azaltmayı hedefleyerek önemli bir adım attı. Kurum yetkilileri, dijital fatura uygulamasına geçiş sayesinde bugüne kadar 736 bin 854 adet kâğıt faturanın basımının önlendiğini açıkladı. Bu adım, hem maliyet tasarrufu hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılması açısından önem taşıyor.

TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde sürdürülen çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı doğrultusunda geliştirilen uygulama, MESKİ’nin dijital dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kurum açıklamasında, dijital faturaya geçişin çevresel etkileri en aza indirdiği vurgulandı.

vatandaşlara geçiş kolaylığı:

İçme suyu faturalarını kağıt yerine dijital ortamda almak isteyen aboneler, başvurularını çeşitli kanallardan yapabiliyor. Geçiş için başvurular TEKSİN Alo 185 Çağrı Merkezi, MESKİ WhatsApp İletişim Hattı (0324 185 00 00), www.meski.gov.tr web sitesi ve tüm MESKİ şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Kurum, işlemlerin hızlı ve erişilebilir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

MESKİ yetkilileri, dijital faturaya geçen vatandaşların SMS ve e-posta yoluyla faturalarını güvenli bir şekilde görüntüleyebildiğini, böylece hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kağıt kullanımının azalmasına katkı sağlandığını ifade etti. Bu uygulama, yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik somut bir uygulama örneği olarak öne çıkıyor.

MESKİ’NİN ÇEVRE DOSTU DİJİTAL FATURA UYGULAMASIYLA BUGÜNE KADAR 736 BİN 854 ADET KÂĞIT FATURANIN...

MESKİ’NİN ÇEVRE DOSTU DİJİTAL FATURA UYGULAMASIYLA BUGÜNE KADAR 736 BİN 854 ADET KÂĞIT FATURANIN BASIMI ÖNLENDİ. VATANDAŞLAR, İÇME SUYU FATURALARINI SMS VE E-POSTA YOLUYLA DİJİTAL ORTAMDA ALABİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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