Törenin açılışı:

Karasu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, Karasu Kaymakamlığı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinlikler Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi salonunda sürdü.

Programa Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı İshak Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Karabul, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 24 Kasım mesajı okundu.

Duygulu veda konuşması:

Etkinlikte kürsüye çıkan 35 yıllık emekli öğretmen Ali Akın, salondakileri duygulandıran bir veda konuşması yaptı. Akın, şu ifadeleri kullandı: "Öğretmenlikte ömrümün yarısı geçti: 35 yıl. Hasretliğini çekmiyor değilim. Lakin nöbeti genç kuşaklara devretmek de gerekiyordu. Öğretmenlik peygamberlik mesleği aynı zamanda".

Konuşma sırasında meslek yaşamına dair anekdotlar ve öğrencilerle kurduğu bağı anlatan Akın’ın sözleri, katılımcılardan uzun süre alkış aldı.

Programda sanat ve anma etkinlikleri:

Şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerin anısına hazırlanan video gösteriminin ardından öğrenciler şiirler okudu ve bir tiyatro gösterisi sahnelendi. İlçede görev yapan öğretmenlerin sunduğu konser ile Teke Yöresi halk oyunları gösterisi de beğeni topladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Özel Eğitim Öğretmeni Kübra Tarım, "Her öğrencimizin yüreğinde bıraktığımız iz, yarınlarımızın en kıymetli mirasıdır" sözleriyle eğitimin toplumsal önemine vurgu yaptı.

Yeni kuşak göreve başladı:

Programın önemli anlarından biri de mesleğe yeni başlayan 6 öğretmenin törenle and içmesi oldu. Genç öğretmenler öğretmen andını yüksek sesle okuyarak yemin etti ve göreve başlamanın sorumluluğunu üstlendiklerini ifade etti.

Kutlamalar, ilçe genelinde düzenlenen "Benim Öğretmenim" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu. Törenin sonunda Belediye Başkanı İshak Sarı, tüm öğretmenler adına İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici’ye çiçek sundu.

Gün, mesleğe uzun yıllar hizmet eden bir eğitimcinin vefasıyla yeni kuşak öğretmenlerin yemin ederek göreve başlamasının birleştiği, duygulu ve kutlayıcı bir hava içinde tamamlandı.

35 YILLIK ÖĞRETMEN ALİ AKIN