meslek lisesinden roman yazan genç: dalgaların ardındaki hikâye

Genç yazar ve romanı

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed Eren Özeler, yaklaşık dört aylık yoğun bir çalışma sonucu 'Dalgaların Ardındaki' isimli romanını bitirdi. Sayısal ağırlıklı bir eğitim alan Özeler, edebiyata duyduğu ilgiyle okul hayatının yanı sıra bir romancı olarak da kendini gösterdi.

Yaklaşık 200 sayfa olarak tamamlanan eserde, deniz teması karakterlerin dönüşümünde merkezî bir unsur olarak kullanılıyor. Romanın merkezinde Akela ile geçmişin yükünü taşıyan denizci Marin bulunuyor; Akela, babasından kalan emanetlerin peşine düşerken denizlerde başlayan bir yolculuğa çıkıyor ve bu yol boyunca dostluk, vefa, kayıp ve umut temaları işleniyor.

Yazım süreci ve ilham kaynakları:

Çocukluğundan beri kitap okuyan Özeler, okuduğu eserlerdeki olayları kendi bakış açısıyla yeniden kurgulama isteğinin yazma tutkusunu ateşlediğini söylüyor. Batı ve Türk edebiyatına ilgi duyan yazar adayı, özellikle Alexandre Dumas ve Jack London gibi isimlerden etkilendiğini belirtiyor. Özeler, okuduğu romanlarda "ben olsam burada böyle yapardım" diye düşündüğünü ve bu yaklaşımı kendi eserine taşıdığını anlatıyor.

Özeler yazım sürecinde şiir de kaleme aldı; ileride bir şiir kitabı yayımlamak istediğini ifade etti. Ailesinin sürece verdiği desteği de sıkça vurgulayan Özeler, ilk romanını okuyucuyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Okulun ve öğretmenin değerlendirmesi:

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Arif Köprücü, Özeler'in daha önce şiir çalışmaları olduğunu ve öğrencisinin romanını tamamlayıp okuyucuyla buluşturmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Köprücü, teknoloji bağımlılığının arttığı bir dönemde öğrencilerin edebiyata yönelmesinin önemine dikkat çekerek, şunları belirtti: "Öğrencimiz Muhammed Eren Özeler’in ‘Dalgaların Ardındaki’ kitabı okuyucuyla buluştu. Teknoloji bağımlılığının arttığı günümüzde öğrencimizin böyle bir çalışmaya imza atması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Öğrencimizin daha önce de şiir çalışmaları vardı. Onların hepsi kitap haline gelmedi ama ilk romanını okuyucuyla buluşturdu. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Meslek lisesi memleket meselesi diyorum."

Özeler’in çalışması, meslek lisesi öğrencilerinin akademik ve sanatsal üretime katkı sağlayabileceğine dair somut bir örnek oluşturuyor; okul ve çevresinde edebiyatın genç kuşaklarla buluşmasını teşvik eden bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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