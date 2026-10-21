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Mesleki eğitim merkezlerine operasyonun bilançosu: 39 kişi gözaltında

Mersin merkezli MESEM soruşturmasında gözaltı sayısı 39'a yükseldi; iddialara göre kamuya 36.244.715 TL zarar verildi, rüşvette 8.749.000 TL ve ekipmanlar bulundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:49

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mesleki eğitim merkezlerine operasyonun bilançosu: 39 kişi gözaltında

Operasyona ilişkin gelişme

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ile ilgili yaptığı çalışma sonrası düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

Soruşturma kapsamında toplam 45 şüpheli belirlendi; bunlardan birinin yakın zamanda vefat ettiği, iki kişinin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından, Mersin merkez ve Silifke ile Adana, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi yakalandı ve adli işlemler için emniyete götürüldü.

Tespit edilen zarar ve rüşvet iddiaları:

Çalışmada bazı MESEM okullarında ortaya konan iddialara göre kamuya verilen zararın 36.244.715 TL olduğu bildirildi. Rüşvet kapsamında ise toplam 8.749.000 TL ile birlikte 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcı'nın rüşvet olarak alındığı iddia ediliyor. Soruşturma kayıtlarında bağlantılı 45 şahıs yer aldı; operasyonlarda Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalandığı aktarıldı.

Soruşturmanın seyri ve hukuki süreç:

İlk operasyonda 37 şüpheli yakalanarak emniyete sevk edildi; sonrasında iki kişinin daha yeri tespit edilerek gözaltına alındığı ve toplam gözaltı sayısının 39 olduğu öğrenildi. Hâlen 3 şüphelinin daha arandığı, beş kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE (MESEM) YÖNELİK...

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE (MESEM) YÖNELİK "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET" SUÇLARINA YÖNELİK POLİSİN DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI 39'A YÜKSELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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