Mesleki eğitim ve istihdamı güçlendirmek için MUPA ile Muğla Meslek Yüksekokulu protokolü

protokolün kapsamı ve hedefleri:

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan iş birliği protokolü, öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemeyi ve eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. Protoko l çerçevesinde Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Teknolojisi Programı ile Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı öğrencilerinin teorik bilgilerini saha deneyimi ile birleştirmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında öğrencilerin uzmanlarla bir araya gelmesi, mesleki uygulamaları yerinde incelemesi, saha çalışmalarına katılması ve meslek yaşamına yönelik deneyim kazanması öngörülüyor. Bu sayede eğitim sürecinin sadece sınıf içi bilgiyle sınırlı kalmayıp, uygulamalı öğrenme olanaklarıyla desteklenmesi planlanıyor.

uygulamalı eğitim ve saha çalışmaları:

İş birliğinin uygulanması sürecinin ilk aşamasında Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile koordineli çalışma yürütülecek. Bu iş birliği öğrencilere altyapı, elektrik ve enerji ile ilgili sahada doğrudan gözlem ve uygulama imkânı sağlayacak. İlerleyen süreçte, öğrencilerin eğitim alanları ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı kamu ve özel kuruluşların programa dâhil edilmesi hedefleniyor.

MUPA tarafından daha önce mesleki ve teknik lise öğrencileriyle hayata geçirilen MUPA Beceri Programı, eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik bir model sunmuştu. Şimdi aynı yaklaşım meslek yüksekokulu düzeyine taşınarak, yükseköğretim öğrencilerinin de benzer imkanlardan faydalanması amaçlanıyor.

istihdam ve sürdürülebilir iş modeli:

Protokol yalnızca öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sunmayı değil, mezuniyet sonrasındaki mesleki yaşamlarına destek olmayı da hedefliyor. Bu kapsamda kurumların ihtiyaçları ile öğrencilerin eğitim profilleri dikkate alınarak staj imkanlarının geliştirilmesi ve başarılı öğrencilerin istihdama erişimini kolaylaştıracak çalışmalar yürütülecek.

Taraflar, uzun vadede kentte ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yerinde yetişmesini sağlayacak, üniversite, yerel yönetim ve ilgili kurumlar arasında sürdürülebilir bir çalışma modeli kurmayı amaçlıyor.

Muğla Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Osman Emre Arlı, protokolün öğrencilere sağladığı katkıya vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin eğitim sürecinde edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama imkânı bulmalarını önemsiyoruz. Bu iş birliği, öğrencilerimizin mesleklerini daha yakından tanımalarına ve çalışma hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sağlayacak" dedi.

MUPA Başkanı Tansu Özcan da programın amacını şöyle özetledi: "Biz gençlerin mezun olduktan sonra ne yapacaklarını düşünmeye başlamalarını değil, daha eğitimleri devam ederken mesleklerini sahada tanımalarını istiyoruz. Lise öğrencileriyle başladığımız modeli şimdi Meslek Yüksekokuluna taşıyoruz. Amacımız gençlerimizin deneyim kazanabileceği, kurumların da ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağıyla buluşabileceği sürdürülebilir bir yapı kurmak."

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ise kurum olarak desteğe hazır olduklarını belirterek, "Öğrencilerin mesleklerini sahada tanımalarını ve uygulama deneyimi kazanmalarını önemsiyoruz. MUSKİ olarak bu süreçte gerekli desteği vermeye hazırız. Üniversitemizle eğitim, uygulama ve teknik çalışmalar konusunda iş birliğini geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol, Muğla’da eğitim-iş dünyası iş birliğini derinleştirmeyi ve gençlerin mesleki yeterliliklerini artırarak kentte istihdam edilebilirliği yükseltmeyi hedefleyen somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Uygulama süreçleri takip edilecek ve ihtiyaçlara göre farklı kurumların dahil edilmesiyle modelin genişletilmesi planlanıyor.

MUPA İLE MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ