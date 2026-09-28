Mesleki eğitimde dijital dönüşüm: Tokat'ta öğretmenler Unreal Engine ile vr ve dijital ikiz geliştirdi

Proje ve eğitimin kapsamı:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) kapsamında yürütülen "Üreten Öğretmenler: Unreal Engine ile Dijital İkiz ve VR İçerik Geliştirme Projesi", Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından başvuru sahibi olarak hayata geçirildi. Eğitim programı, mesleki eğitimde dijital teknolojilerin uygulanabilirliğini ve öğretmenlerin üretim kapasitesini artırmayı hedefledi.

Program, 9-19 Eylül tarihlerinde düzenlenen teorik ve uygulamalı oturumlarla ilerledi ve 60 saat sürdü. Eğitimlere 20 öğretmen katılırken, uygulamalı çalışmalar için programa ek olarak 4 öğrenci de dahil oldu. Proje, 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen sertifika töreniyle tamamlandı.

eğitim içerikleri ve uygulamalı hedefler:

Eğitim boyunca katılımcılara Unreal Engine arayüzünün etkin kullanımı, sahne tasarımı, materyal ve ışıklandırma prensipleri öğretilirken, görsel programlama dili Blueprint ile etkileşimli sistemler geliştirme becerileri kazandırıldı. Programın önemli çıktılarından biri, uzman desteğiyle üzerinde çalışılan tam bir XR uygulaması oldu.

Uygulamalı bölümde katılımcılar, sahne kurma ve etkileşim tasarımı pratikleri sonucunda örnek bir kimya tesisi dijital ikizi oluşturdu. Ayrıca oyunlaştırılmış ve sürdürülebilir öğrenme senaryoları tasarlanarak mesleki eğitimin dijital içeriklerle zenginleştirilmesi amaçlandı.

bütünleşik destek ve proje iş birliği:

Program, OKA'nın Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında yürütülürken, uygulama alanı olarak Ajansın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Tokat Valiliği tarafından uygulanan "Tokat Genç Ustalar İstihdam Köprüsü Projesi" ile kurulan yeni bilişim sınıfı kullanıldı. Farklı destek mekanizmalarının aynı hedef doğrultusunda bir araya getirilmesi, altyapı ve kapasite geliştirme çalışmalarının birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmasına olanak sağladı.

Bu yapı sayesinde ajans desteklerinin bütünleşik kullanımı somut bir örnekle gösterildi; altyapı yatırımı eğitimle desteklenerek hem öğretmenlerin dijital üretim kapasitesi güçlendirildi hem de mesleki eğitime XR, sanal gerçeklik ve dijital ikiz teknolojilerinin entegrasyonu üzerine uygulamalı bir çıktı elde edildi.

TOKAT’TA MESLEKİ EĞİTİMDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMINA YÖNELİK YENİ BİR UYGULAMA ALANI OLUŞTURAN "ÜRETEN ÖĞRETMENLER: UNREAL ENGİNE İLE DİJİTAL İKİZ VE VR İÇERİK GELİŞTİRME PROJESİ", ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) SOSYAL KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA UYGULANDI.