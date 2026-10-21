Mesleki eğitimde nanoteknoloji: BTÜ agriNanoVET ile sürdürülebilir tarıma köprü kuruyor

BTÜ AgriNanoVET projesine ortak oldu

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Erasmus+ Mesleki Eğitimde İş Birliği Ortaklıkları (KA220-VET) kapsamında desteklenen "Enhancing Sustainable Agriculture and Food Production: Integrating Nanotechnological Approaches in Vocational High School (AgriNanoVET)" projesine uluslararası ortak olarak katıldı. Proje, Almanya koordinatörlüğünde ve Almanya, Romanya ile Hırvatistan ortaklığında yürütülecek olup iki yıl süreyle devam edecek.

projeyle hedeflenenler:

AgriNanoVET, nanoteknoloji uygulamalarının sürdürülebilir tarım ve gıda üretimine yönelik kullanımını mesleki eğitim müfredatlarına taşımayı amaçlıyor. Projenin öncelikleri arasında öğretmen ve öğrencilerin nanoteknoloji alanındaki bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek, güncel teknolojik yaklaşımları eğitim ortamlarına entegre etmek ve mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlarla uyumunu güçlendirmek bulunuyor.

eğitim materyalleri ve uygulamalar:

Proje kapsamında mesleki eğitim öğretmenleri için erişilebilir bir dijital eğitim platformu oluşturulacak. Ayrıca gıda muhafazası ve besin zenginleştirme alanlarına yönelik nanokapsülleme uygulamalarını içeren laboratuvar çalışmaları planlanıyor. Öğrenciler için hazırlanacak 14 haftalık seçmeli ders müfredatı, nanoteknoloji ile sürdürülebilir tarım uygulamalarını teori ve pratik düzeyde buluşturmayı hedefliyor.

BTÜ adına projeyi yürüten ekipte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu proje yürütücüsü olarak görev alıyor. Ekibin diğer üyeleri arasında Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşe Neslihan Dündar, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ve Proje Destek Ofisinden Öğretim Gör. Yasemin Sarıcaoğlu yer alıyor.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin üniversitenin uluslararası iş birliği kapasitesine katkı sağlayacağını belirterek, "Farklı ülkelerden paydaşlarla yürütülen projeler, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirirken öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası çalışma ortamlarında deneyim kazanmasına da katkı sağlıyor. AgriNanoVET projesinin, nanoteknoloji alanındaki güncel yaklaşımların mesleki eğitime aktarılması ve sürdürülebilir tarım ile gıda üretimine yönelik yeni eğitim içeriklerinin geliştirilmesi açısından değerli çıktılar ortaya koyacağına inanıyorum" dedi.

Projenin sonuçları, mesleki eğitim kurumlarına aktarılacak eğitim materyalleri, uygulamalı laboratuvar protokolleri ve dijital içerikler aracılığıyla hem öğretim kadrolarının hem de öğrenci profillerinin nanoteknoloji okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. Bu sayede yerel ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlanması bekleniyor.

BTÜ, ERASMUS+ KAPSAMINDA ALMANYA, ROMANYA VE HIRVATİSTAN’DAN KURUMLARLA BİRLİKTE YÜRÜTÜLECEK AGRİNANOVET PROJESİNDE YER ALDI. PROJE İLE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GIDA ÜRETİMİNE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM MÜFREDATLARINA ENTEGRE EDİLMESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN BU ALANDAKİ BİLGİ VE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.