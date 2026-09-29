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Mesleki eğitimin nabzı: Tahmazoğlu, MESEM öğrencileriyle buluştu

Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'nde MESEM öğrencilerini ziyaret ederek eğitim süreçleri ve gelecek hedeflerini dinledi ve destek sözü verdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mesleki eğitimin nabzı: Tahmazoğlu, MESEM öğrencileriyle buluştu

Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'nde buluşma

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'nde mesleki eğitim gören MESEM öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle karşılıklı sohbetler yapılarak eğitim süreçleri, atölye tecrübeleri ve gelecek hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Eğitimde uygulamalı öğrenmenin önemi

Gençler uygulamalı eğitimde edindikleri deneyimleri paylaştı; sahada kazanılan becerilerin mesleki gelişimde belirleyici olduğu vurgulandı. Tahmazoğlu, mesleki eğitimin gençlerin iş gücüne hazırlanmasında ve istihdam edilebilirliğin artmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

Belediye desteği ve gelecek mesajı

Tahmazoğlu ziyaret sırasında, "Şahinbey Oto Sanayi Sitesi’nde mesleki eğitim alan gençlerimizi ziyaret ederek eğitimleri ve geleceğe hazırlık süreçleri hakkında sohbet ettik. Üreten, öğrenen ve mesleğinde kendini geliştiren gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi. Ayrıca üretime ve meslek edinmeye yönelik çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti ve gençlerin mesleki gelişimlerinin takipçisi olunacağını vurguladı.

TAHMAZOĞLU’NDAN MESEM ÖĞRENCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

TAHMAZOĞLU’NDAN MESEM ÖĞRENCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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