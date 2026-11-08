Mestan köyünde akraba husumeti valinin arabuluculuğuyla son buldu

Mestan köyünde barış buluşması:

Adıyaman merkeze bağlı Mestan Köyü'nde, akraba olan Çıtrık aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yıllardır devam eden husumet, yerel yöneticiler ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu. Toplumsal huzurun ve kardeşliğin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen barış yemeğine Vali Abdullah Küçük ve beraberindeki heyet katıldı.

valinin sözleri:

Vali Abdullah Küçük, programda yaptığı konuşmada ailelerin barış yönündeki kararlılığını överek, "Bugün Mestan Köyümüzde iki ailemiz arasında barış ve kardeşliği yeniden tesis etmek amacıyla bir araya geldik. Öncelikle bu barışın sağlanmasına öncülük eden, sağduyulu davranarak barıştan yana irade ortaya koyan her iki ailemize teşekkür ediyorum. Bizlere düşen, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek; aramıza ayrılık ve nifak tohumları yerine sevgi, hoşgörü ve kardeşlik tohumları ekmektir. Her iki ailemiz de bugün gösterdikleri olgunluk ve sağduyuyla yalnızca kendi aralarında barışı tesis etmekle kalmamış, aynı zamanda gençlerimize de güzel bir örnek olmuştur. Temennimiz, bugün burada atılan bu anlamlı adımın iki ailemiz arasında ömür boyu sürecek bir dostluğun ve kardeşliğin başlangıcı olmasıdır. İnşallah gönülden ve sağlam temeller üzerine inşa edilen bu barış, nesiller boyu sürer. Bu güzel barışın sağlanmasında emeği geçen kanaat önderlerimize, muhtarlarımıza, aile büyüklerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, kardeşliğimizi ebedî eylesin"

ailelerin tepkisi:

Çıtrık aile büyükleri, aralarındaki anlaşmazlığın çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, barış sürecine öncülük eden Vali Abdullah Küçük ile katkı sunan kanaat önderlerine, muhtarlara ve diğer destekçilere teşekkür etti. Aile büyüklerinin sarılarak ve kucaklaşarak barışı tescillemesi, köyde uzun süredir his edilen gerilimin yerini ortak bir umut atmosferine bıraktı.

Yerel düzeyde sağlanan bu uzlaşı girişiminin, benzer anlaşmazlıklarda örnek teşkil edebileceği vurgulandı. Barışın köklü ve nesiller boyu sürecek bir bağa dönüşmesi için tarafların gösterdiği irade ile toplumsal desteğin belirleyici olacağı ifade edildi.

ADIYAMAN’DA TOPLUMSAL HUZURUN, BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA ANLAMLI BİR BARIŞ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.