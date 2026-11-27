Operasyonun genel çerçevesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilenler:

İmalathanede yapılan aramalarda 173 kilogram metamfetamin, 40 kilogram ham madde ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Jandarmanın açıklamasına göre, ele geçirilen ham maddenin yaklaşık 500 kilogram uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek miktarda olduğu değerlendirildi.

Soruşturma ve gözaltı süreci:

Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; ele geçirilen malzemeler ve toplanan delillerin değerlendirilmesinin ardından adli süreç işletilecek.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 173 kilo metamfetamin ele geçirildi