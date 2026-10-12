Metina'da PKK-KCK'ye ait 4 barınma alanı boşaltıldı, süreçte yeni adım

Güvenlik kaynakları tarafından bildirildi
Güvenlik kaynakları, PKK-KCK'ye ait 4 barınma alanının Irak'ın kuzeyinde, Metina alanından boşaltıldığını açıkladı.
'Bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi' ifadelerine yer verildi.
gelişmenin önemi:
Yetkililer, boşaltmanın sürecin ilerlediğine dair somut bir adım olduğunu vurguluyor. Kaynaklar, bu tür uygulamaların genel olarak sürecin kararlılıkla sürdüğüne işaret ettiğini belirtiyor.
hedef: entegrasyon:
Güvenlik kaynakları ayrıca 'PKK-KCK mensuplarının entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor' bilgisini paylaştı. Bu açıklama, sürecin amacı olarak entegrasyonun öne çıktığını gösteriyor.
Güvenlik kaynakları: "PKK-KCK Irak'ın kuzeyinde Metina alanında 4 barınma alanını boşalttı"
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