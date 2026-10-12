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Metina'da PKK-KCK'ye ait 4 barınma alanı boşaltıldı, süreçte yeni adım

PKK-KCK'ye ait 4 barınma alanı Irak'ın kuzeyindeki Metina'dan boşaltıldı; güvenlik kaynakları sürecin kararlılıkla sürdüğünü ve entegrasyonun amaçlandığını bildirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Metina'da PKK-KCK'ye ait 4 barınma alanı boşaltıldı, süreçte yeni adım

Güvenlik kaynakları tarafından bildirildi

Güvenlik kaynakları, PKK-KCK'ye ait 4 barınma alanının Irak'ın kuzeyinde, Metina alanından boşaltıldığını açıkladı.

'Bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi' ifadelerine yer verildi.

gelişmenin önemi:

Yetkililer, boşaltmanın sürecin ilerlediğine dair somut bir adım olduğunu vurguluyor. Kaynaklar, bu tür uygulamaların genel olarak sürecin kararlılıkla sürdüğüne işaret ettiğini belirtiyor.

hedef: entegrasyon:

Güvenlik kaynakları ayrıca 'PKK-KCK mensuplarının entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor' bilgisini paylaştı. Bu açıklama, sürecin amacı olarak entegrasyonun öne çıktığını gösteriyor.

Güvenlik kaynakları: &quot;PKK-KCK Irak&#039;ın kuzeyinde Metina alanında 4 barınma alanını boşalttı&quot;

Güvenlik kaynakları: "PKK-KCK Irak'ın kuzeyinde Metina alanında 4 barınma alanını boşalttı"

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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