Dolar 49,8239 +0,08%
Euro 55,5536 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.541,73 +0,23%
EUR/USD 1,1157 +0,23%
Brent Petrol 110,51 +1,01%
--°

Metruk binada saklanan hükümlü 46 yıl hapis cezası ile yakalandı

Çankırı'da KOM ekipleri, 46 yıl hapis ve 1.510.000 TL adli para cezası bulunan O.Ç.'yi metruk bir yapıda saklanırken tespit edip gözaltına aldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:12

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 17:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Metruk binada saklanan hükümlü 46 yıl hapis cezası ile yakalandı

Çankırı'da arama ve yakalama operasyonu:

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalarda saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada hakkında 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin TL adli para cezası bulunan O.Ç. kıskıvrak yakalandı.

Aranan suçlar ve ceza detayı:

Savcılık ve mahkeme kayıtlarına göre O.Ç. hakkında; 'silahlı organize suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tefecilik' ve 'gasp-yapma' suçlarından hüküm verildi. Verilen cezaların toplamı ile adli para cezası, arama ve yakalama çalışmalarının öncelikli gerekçesini oluşturdu.

Yakalanma anı ve mekan bilgisi:

Şüpheli, polis ekiplerince saklandığı metruk binada tespit edilip etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında ekiplerin istihbarat destekli çalışması sonucu mecra kısa sürede belirlendi ve şahıs güvenlik güçlerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler emniyet birimleri tarafından sürdürülmektedir.

ÇANKIRI’DA 46 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

ÇANKIRI’DA 46 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı
images

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
images

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi
images

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş