Mevlana meydanı Talas'ta geceyi aydınlatan yaşam alanına dönüştü

Mevlana meydanı Talas'ta mahalle hayatının merkezi oldu

Talas Belediyesi'nin yaptığı düzenleme sonrası, Mevlana Meydanı üç yıl önce hizmete girdi. Yenilenen yeşil dokusu ve akşamları sunduğu aydınlatma ile kısa sürede mahalle sakinlerinin tercih ettiği bir alan haline geldi. Meydan, gündüz ve gece süreklilik gösteren kullanımıyla yerel yaşamın ritmini değiştirdi.

donatılar gündelik yaşamı kolaylaştırıyor:

Meydan; muhtarlık, kent ekmek büfesi, amfi tiyatro, Kadınlar Gün Evi, kadın kooperatifleri, Gençlik Merkezi, Erva Spor Okulu, Selçuklu Evi Kafeterya, acil durum konteyneri, taksi durağı ve bankamatikler gibi çok sayıda hizmet birimini barındırıyor. Ayrıca Şeffaf Oda içinde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın haftada bir randevusuz vatandaşlarla görüşmesi alana farklı bir erişilebilirlik sağlıyor.

akşam atmosferi ve güvenlik ön planda:

Özellikle akşam saatlerinde meydanın ışıklı görüntüsü ve yeşil alanları, çevre sakinlerine dinlenme ve sosyalleşme imkânı sunuyor. Güvenli ortamın vurgulandığı alanda aileler çocuklarıyla birlikte gece geç saatlere kadar vakit geçirebiliyor.

Mustafa Yalçın düzenlemenin ardından şunları söyledi: "3 yıl önce yaptığımız düzenlemelerle burasını fonksiyonel ve kullanışlı hale getirdik. Şimdi yaz mevsiminin en çok kullanılan mekanlarından birisi haline geldi. Yeşil dokusu, geceleri ışıklı ambiyansı ve huzur ortamıyla hemşehrilerimiz gecenin ilerleyen saatlerine kadar burada vakit geçiriyor. Onların bu keyifli halini görünce biz de mutlu oluyor, yaptığımız işten gurur duyuyoruz"

Mahalle sakinleri ise meydanı "çölde vaha gibi" benzetmesiyle tanımlıyor ve başta Mustafa Yalçın olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor. Sıcak yaz günlerinde hem gündüz hem gece keyifli zaman geçirilen Mevlana Meydanı, Talas'ta kentsel yaşamın canlanan noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN DÜZENLEMENİN ARDINDAN YENİ HALİYLE 3 YIL ÖNCE HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN MEVLANA MEYDANI, IŞIL IŞIL GÖRÜNTÜSÜ VE YEMYEŞİL DOKUSUYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR.