Mevlevi seması Londra sahnesinde

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, Londra Yunus Emre Enstitüsü organizasyonu ve Türk Hava Yolları desteğiyle 23 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da Sadler's Wells Theatre'de izleyiciyle buluşacak.

Etkinlik, 'İlahi Ritimler: Mevlevi Sema Mukabelesi ve Türk Tasavvuf Musikisi Konseri' başlığıyla düzenlenecek ve yaklaşık 1 saat 40 dakika sürmesi planlanıyor. Program, Türk tasavvuf musikisinin seçkin örnekleri ile sema mukabelesini bir arada sunarak Mevlana'nın düşünce mirasını sahnede temsil edecek.

Programın içeriği:

Konserin ilk bölümünde Türk tasavvuf musikisinin seçkin eserleri icra edilecek. İkinci bölümde ise semazenlerin hareketleri, canlı musiki ve kıraat eşliğinde Mevlevi Sema Mukabelesi sergilenecek; ney, kudüm ve sesin eşlik ettiği bu ritüel, semanın estetik ve manevi boyutunu izleyiciye aktaracak.

Mevlevilik ve kültürel önemi:

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğretileri etrafında şekillenen Mevlevilik, yedi asrı aşkın bir geçmişe sahip olup Anadolu tasavvuf geleneğinin köklü örnekleri arasında yer alır. Konya'da gelişen bu gelenek; Türk musikisi, edebiyatı ve sanatına uzun süre katkıda bulunmuştur. Mevlevi Sema Töreni, 2005 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Başyapıtlarından biri ilan edilmiş ve 2008'de Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir.

Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, etkinliğin Mevlevi geleneğinin özgün yapısıyla uluslararası izleyicilere tanıtılması açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Mevlevi Sema Töreni’ni Sadler’s Wells gibi dünyanın önde gelen sahne sanatları merkezlerinden birinde izleyiciyle buluşturmak bizim için büyük önem taşıyor. Sema, yalnızca musikinin ve hareketin bir araya geldiği bir tören değil, köklü bir düşünce ve inanç geleneğinin ifadesidir. Londra’daki izleyicilerin bu geleneği yalnızca sahnedeki icrasıyla değil, taşıdığı tarihî ve manevi anlamla da tanımalarını arzu ediyoruz. Konya’dan gelen topluluğumuzun icrasıyla Türk tasavvuf musikisini ve sema törenini bir arada sunarak Mevlana’nın düşünce mirasını farklı kültürlerden insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bizim için önemli olan, bu köklü geleneğin özgünlüğüne ve manevi derinliğine dikkat çekmek, semanın asırlardır yaşatılan usul ve değerlerinin doğru anlaşılmasına katkıda bulunmak. Çünkü bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması, ancak taşıdığı anlamın ve tarihi temellerinin korunmasıyla mümkün."

Biletler Sadler's Wells Theatre'ın internet sitesi üzerinden temin edilebilir. Etkinliğe 6 yaş ve üzeri izleyiciler katılabilir; 16 yaşından küçük izleyicilerin ise bir yetişkin eşliğinde olması gerekiyor. Ayrıntılı bilgi ve bilet erişimi için: https://www.sadlerswells.com/whats-on/mevlevi-sema-ceremony-and-turkish-sufi-music-concert/

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ'NİN DÜŞÜNCE MİRASI VE ANADOLU'NUN KÖKLÜ TASAVVUF GELENEĞİ, LONDRA YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ VE SEMA TOPLULUĞU'NUN LONDRA'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ PROGRAMLA ULUSLARARASI İZLEYİCİYLE BULUŞACAK.