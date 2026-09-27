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Mevsim geçişinde vücuda destek: sonbaharda dengeli beslenmenin yolları

Sonbaharda bağışıklık ve enerji dengesini korumak için vitamin, mineral, lif ve su alımına özen gösterin; kahvaltı, hafif akşam öğünleri ve yürüyüş önemlidir.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:30

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mevsim geçişinde vücuda destek: sonbaharda dengeli beslenmenin yolları

mevsim değişikliğinin etkileri:

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve vücut mevsim değişikliğine uyum sağlamakta zorlanabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Korkut, sonbahar döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapıyor ve bu dönemde özellikle vitamin, mineral, lif ile su tüketimine dikkat edilmesini öneriyor.

vitaminler ve minerallerin rolü:

Korkut, metabolizmanın düzenli çalışmasında vitamin ve minerallerin kritik olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle D ve B12 vitaminlerinin eksikliğinde kronik yorgunluk, hafıza güçlüğü ve bağışıklıkta zayıflama görülebileceğini belirtiyor. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini için yeşil ve kırmızı biber, maydanoz, greyfurt, limon ve nar gibi besinlerin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca çinko, magnezyum ve selenyum gibi minerallerin önemine işaret eden Korkut, bu mineraller için kavrulmamış yağlı tohumlar örneği olarak ceviz, badem ve fındık tüketilmesini öneriyor. Beslenmede omega-3 yağ asitlerinin de yer alması gerektiğini vurguluyor.

lif, su ve öğün düzeni:

Sindirim sağlığı için lifli besinlerin önemi öne çıkıyor. Korkut günlük lif ihtiyacının yaklaşık 25-35 gram olduğunu belirtiyor ve lif kaynakları olarak sebzeler, az şekerli meyveler, kuru baklagiller ile mevsiminde yetişen kök sebzelerini öneriyor. Havanın soğumasıyla susama hissi azalabileceği için su tüketiminin aksatılmaması gerektiğini hatırlatan Korkut, yeterli su alımının halsizlik ve baş ağrısının önlenmesine katkı sağladığını ve vücudun su ihtiyacının idrar renginden takip edilebileceğini söylüyor.

günlük alışkanlıklar ve fiziksel aktivite:

Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Korkut, kahvaltıda yumurta, mevsim yeşillikleri, zeytin ve yağlı tohumlara yer verilmesini öneriyor. Öğünlerin gün içinde hafif tutulması gerektiğini; öğle öğününde protein ağırlıklı, akşam öğünlerinde ise hafif sebze yemeklerine öncelik verilmesini tavsiye ediyor. Havanın soğumasıyla artabilecek enerji ihtiyacı ve kilo alma eğilimine karşı günlük hareketliliğin artırılması gerekiyor. Her gün yaklaşık yarım saat yürüyüşün kilo kontrolüne ve yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağladığını belirten Korkut, mevsim geçişlerinde dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli fiziksel aktivitenin önem taşıdığını vurguluyor.

SONBAHARDA SAĞLIKLI KALMANIN YOLU DENGELİ BESLENMEDEN GEÇİYOR

SONBAHARDA SAĞLIKLI KALMANIN YOLU DENGELİ BESLENMEDEN GEÇİYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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