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Mevsim geçişlerinde gribe karşı korunma rehberi

Mevsim geçişlerinde artan grip riskine karşı el hijyeni, kalabalıklardan kaçınma ve kronik hastaların erken sağlık değerlendirmesi önemlidir.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mevsim geçişlerinde gribe karşı korunma rehberi

Uzman uyarısı:

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, mevsim geçişleriyle birlikte daha sık görülmeye başlayan mevselsel gribe karşı vatandaşları uyardı. Dr. Deniz, grip vakalarının özellikle sonbahar ve kış aylarında arttığını ve hastalığın solunum yoluyla kolayca bulaştığını belirtti.

Belirtiler ve risk grupları:

Gripte en sık görülen belirtiler arasında ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı yer alıyor. Dr. Deniz, grip ile soğuk algınlığının birbirine karıştırılabildiğine dikkat çekerek, grip belirtlerinin çoğunlukla daha ani ve belirgin başladığını vurguladı. Özellikle kronik akciğer hastalığı bulunanlar, yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler daha yakından izlenmelidir.

Korunma ve ne zaman sağlık kuruluşuna başvurulmalı:

Dr. Deniz, bulaşmayı önlemede kişisel hijyenin önemine dikkat çekti; ellerin sık yıkanması, kapalı ve kalabalık ortamlarda tedbirli olunması, ortamların düzenli havalandırılması ve hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması önerildi. Grip belirtileri gösterenlerin dinlenmesi ve bol sıvı tüketmesi gerektiği belirtilirken, yüksek ateş, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi ciddi belirtiler ortaya çıktığında sağlık kuruluşuna başvurmanın önemine işaret edildi.

GAZİANTEP ÖZEL ANKA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. DERYA DENİZ, MEVSİM GEÇİŞLERİYLE...

GAZİANTEP ÖZEL ANKA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. DERYA DENİZ, MEVSİM GEÇİŞLERİYLE BİRLİKTE SIK GÖRÜLMEYE BAŞLAYAN MEVSİMSEL GRİP KONUSUNDA VATANDAŞLARI DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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