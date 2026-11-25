Mevsimin ilk karı şehir merkezinde:

Kışın en soğuk illerinden Sivas'ta, dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, kar yağışı şehir merkezinde de etkisini hissettirdi.

hava ve sıcaklık verileri:

Düşen sıcaklıklar sonucu termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği kentte, yağış bir süredir devam eden yağmurun yerini kara bırakmasıyla birlikte özellikle yüksek mahallelerde belirginleşti. Yağış yoğunluğu kısa süreli olduğu için kent genelinde etkisi sınırlı kaldı.

yerel etkiler ve görüntüler:

Yağış sırasında araçların üzeri karla kaplanırken, sokaklarda seyirlik görüntüler oluştu. Şehrin yüksek bölgeleri bir anda beyaza bürünse de kar, birkaç saat içinde etkisini yitirerek yerini soğuk ve açık havaya bıraktı. Yetkililer, ani ısı düşüşlerine karşı tedbirli olunmasını hatırlattı.

YAĞIŞ İLE BİRLİKTE ARAÇLARIN ÜZERİ KARLA KAPLANDI. SEYİRLİK GÖRÜNTÜLERİN OLUŞTUĞU KENTTE, KAR YAĞIŞI BİR SÜRE SONRA ETKİSİNİ YİTİRDİ.