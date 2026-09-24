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Mezarlıkta husumet kanlı bitti: baltayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

İnegöl'de Hastane Mezarlığı'nda saat 14.00'te karşılaşan iki kişi arasındaki husumet kavgaya dönüştü; bekçi odasındaki baltayla bir kişi başından yaralandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:17

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mezarlıkta husumet kanlı bitti: baltayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

İnegöl'de mezarlıkta kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı'nda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişinin karşılaşması, öğle saatlerinde kavgaya dönüştü. Olay, saat 14.00 civarında meydana geldi. Tartışma kısa sürede şiddetlendi ve taraflardan biri mezarlıkta bulunan baltayı alarak diğerine saldırdı.

olayın gelişimi:

Saldırıda başından yaralanan kişinin, kimliği Arif K. (59) olarak tespit edildi. Baltayı kullanan şahsın ise Nuri Ş. (61) olduğu bildirildi. Olay yerinde bulunanlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Polis ekipleri kavgaya anında müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayla ilgili güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından Nuri Ş. gözaltına alındı. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve suç aleti olarak kullanılan baltanın olay yerinden alınarak incelemeye dahil edildi.

Yetkililer, taraflar arasında önceden süregelen husumetin kavganın nedeni olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri ve sağlık raporları değerlendiriliyor.

NURİ Ş. POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

NURİ Ş. POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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