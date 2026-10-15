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Mezbahane kavşağında çarpışma: minibüs ve otomobilde toplam 6 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesi Mezbahane Kavşağı'nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu altı kişi yaralandı; yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mezbahane kavşağında çarpışma: minibüs ve otomobilde toplam 6 yaralı

mezbahane kavşağında kaza: olay yerinde ilk müdahale yapıldı

Çorum'un Alaca ilçesi Mezbahane Kavşağı'nda meydana gelen kazada, bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı ve kazada toplam 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kaza meydanına ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Aydıncık ilçesi istikametinde seyir halinde olan 06 EVJ 585 plakalı Hyundai marka otomobili N.B. yönetiyordu. Kavşakta karşı yönden gelen 19 FL 095 plakalı minibüsü H.Ş. idare ediyordu. Çarpışma sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.B., P.B., B.B., M.B. ve H.B. yaralandı.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; hastaneden edinilen bilgiye göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor. Olayla ilgili polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Çorum’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çorum’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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