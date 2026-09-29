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Mezitli'de 65 yaş üstüne yönelik kapsamlı göz taraması

Mezitli Belediyesi ile Medical Park'ın ortak çalışmasında 65 yaş üstü 40 kişinin göz muayenesi yapıldı; 12 katarakt, 6 ameliyat gerekli, 7 sarı nokta tespit edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mezitli'de 65 yaş üstüne yönelik kapsamlı göz taraması

Mezitli'de 65 yaş üstüne yönelik kapsamlı göz taraması

Mezitli Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü göz sağlığı desteği kapsamında 40 kişinin göz muayenesini gerçekleştirdi. Çalışma, Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Medical Park Hastanesi iş birliğiyle yürütüldü.

tarama sonuçları:

Uzman hekimler tarafından yapılan muayenelerde 12 kişiye katarakt teşhisi konuldu; bu kişilerden 6'sının ameliyat olması gerektiği belirlendi. Ayrıca 7 vatandaşa sarı nokta (makula) teşhisi konulurken, 21 kişinin göz ölçümleri yenilenerek yeni gözlük numaraları tespit edildi. Yapılan tetkikler, erken teşhis gereken durumların belirlenmesine katkı sağladı.

ulaşım ve organizasyonun yöntemi:

Tarama programında mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar belirlendi ve hastaneye ulaşımları belediye tarafından sağlandı. Bu düzenleme, özellikle ileri yaştaki vatandaşların randevu ve ulaşım engellerini ortadan kaldırarak sağlık hizmetine erişimde kolaylık sundu.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sağlık alanındaki sosyal belediyecilik uygulamalarının süreceğini belirterek, belediyeciliğin sadece altyapı ve fiziksel hizmet üretmek olmadığını, vatandaşların sağlık gibi temel ihtiyaçlarında da yanlarında olmayı amaçladıklarını vurguladı. Tuncer, çalışmaya katkı veren hastane, hekimler, muhtarlar ve belediye personeline teşekkür etti.

Muayeneye katılan vatandaşlar, sağlık hizmetinden ve hastaneye ulaşımla ilgili sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Mezitli Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediye yetkilileri, tespit edilen katarakt vakilerinin takibi ve gerekli ameliyat yönlendirmelerinin planlandığını bildirdi.

MEZİTLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA YÖNELİK GÖZ SAĞLIĞI DESTEĞİ KAPSAMINDA 40...

MEZİTLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA YÖNELİK GÖZ SAĞLIĞI DESTEĞİ KAPSAMINDA 40 VATANDAŞIN GÖZ MUAYENESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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