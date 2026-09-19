Mezitli'de adımlar birleşti: nesiller arası dayanışma öne çıktı

Mezitli'de kuşaklar arası buluşma:

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar ile büyükler bir araya geldi. 'Nesiller Arası Adalet' teması çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmada farklı kuşaklar arasında iletişim ve dayanışma güçlendirilmeye çalışıldı.

Etkinlikte çocuklar, büyüklerle sohbet ederek onların yaşanmışlıklarını ve deneyimlerini dinledi. Aynı mekânda bir araya gelen katılımcılar arasında sevgi, saygı ve paylaşım ön plana çıktı; organizatörler, bu tür iletişimlerin kuşaklararası bağların sağlamlaşmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Başkan Tuncer'in değerlendirmesi:

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, etkinliğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızla büyüklerimizi aynı ortamda buluşturmak bizim için çok kıymetli. Kuşaklar arasında kurulan her bağ, toplumsal dayanışmamızı ve birbirimize olan bağlılığımızı güçlendiriyor. Bu güzel buluşmada ortaya çıkan samimi tablo bizleri çok mutlu etti".

Etkinlik, farklı yaş gruplarının aynı ortamda etkileşim kurmasının önemini hatırlatırken, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren basit buluşmaların toplumsal değerleri korumada etkili olduğunu gösterdi.

MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDE AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER BİR ARAYA GELDİ.