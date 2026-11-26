etkinlikler ve katılımcılar:

Mezitli Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Organizasyonları Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü üstlendi; Kültür Merkezi ile belediye ana hizmet binasında gerçekleşen programlara belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa Belediye Başkan Vekili Melike Dursun, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kent Konseyi Başkanı, muhtarlar ve kent halkı hazır bulundu. Açılış konuşmalarını Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nasibe Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Aksöz ve Başkan Vekili Melike Dursun yaptı ve müdürlüğün kadınlara yönelik hizmetleri ile projeleri katılımcılara aktarıldı.

bilgilendirme oturumları ve seminerler:

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Avukat Hatice Us hak kayıpları ve kadın hakları üzerine bir seminer verdi. Programda ayrıca Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından KADES uygulamasının kullanımı ve sunduğu destekler konusunda bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında, Kadın Üretici Pazarı emekçilerinin şiddete karşı mesajlarını içeren bir video gösterimi de katılımcılarla paylaşıldı.

hafıza ağacı ve sergiler:

Belediye ana hizmet binasında açılan siluet sergisi, kadına yönelik şiddetin farklı türlerini görsel bir dille anlattı. "Unutmadık, unutturmayacağız" temasıyla hazırlanan hafıza ağacına, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların isimlerinin yazılı olduğu yapraklar asıldı. Ziyaretçiler ile belediye personeli, "şiddete dur" panosuna dayanışma ve destek mesajları bıraktı.

Etkinlikler boyunca vurgulanan ortak mesaj, kadına yönelik şiddetin sadece bireysel değil toplumun ortak sorunu olduğuydu. Katılımcılar, eşit, özgür ve şiddetsiz bir gelecek için mücadelenin yıl boyunca sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

MEZİTLİ BELEDİYESİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRDİ.