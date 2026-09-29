Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

yangının çıkışı ve yayılması:

Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki dört katlı mobilya imalat ve satış mağazasında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü ve mağazayı sardı.

müdahale ve önlemler:

Haber üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına farklı noktalardan müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yangının yan taraftaki binaya sıçrama ihtimali nedeniyle müdahale yoğunlaştırıldı ve çevredeki yapıların zarar görmemesi için tedbirler alındı.

Kısa sürede alevlerin diğer noktalara ulaşmaması sağlandı; bir aracın zarar gördüğü olayda itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ancak katlardaki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

görgü tanığının gözlemi:

Çevreden geçerken yangını gören Mehmet Ali Çelik, ekiplerin saatlerdir yoğun bir şekilde yangınla mücadele ettiğini kaydetti. Olayla ilgili soruşturma ve yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar yetkililerce sürdürülüyor.

Mersin'deki mobilya mağazası yangını sürüyor