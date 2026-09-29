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Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mersin'in Mezitli ilçesindeki dört katlı mobilya imalat mağazasında çıkan yangına 15 itfaiye ekibi, TOMA'lar ve arazözlerle yoğun müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya mağazası yangını: müdahale sürüyor

Mersin'in Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki dört katlı mobilya imalat ve satış mağazasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü ve mağazayı sardı.

yangının yayılışı ve önlemler:

Alevlerin yan taraftaki binaya da sıçraması üzerine müdahale yoğunlaştırıldı; ekipler yangının çevredeki diğer yapılara ulaşmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir aracın zarar gördüğü yangına ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın diğer noktalara ulaşmadı, ancak katlarda bulunan yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale hattında AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Müdürlüğü ve OSB ekipleri görev alırken, olay yerine yönlendirilen araçlar arasında 15 itfaiye aracı, 6 TOMA, 12 su ikmal aracı ve 7 arazöz bulunuyor. Ayrıca bölgede 4 ambulans hazır bekletiliyor.

Çevreden geçenlerin gözlemlerine göre ekipler saatlerdir yoğun bir şekilde yangınla mücadele ediyor. Görgü tanığı Mehmet Ali Çelik, ekiplerin yangını söndürmek için aralıksız çalıştığını belirtti.

MERSİN&#039;İN MEZİTLİ İLÇESİNDE 4 KATLI MOBİLYA İMALAT VE SATIŞ MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN ÇOK SAYIDA...

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDE 4 KATLI MOBİLYA İMALAT VE SATIŞ MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN ÇOK SAYIDA EKİBİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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