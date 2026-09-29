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Mezitli'de mobilya mağazasında çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı

Mezitli'de mobilya mağazasında çıkan yangın yanıcı malzemelerle hızla yayıldı; Mersin itfaiyesi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mezitli'de mobilya mağazasında çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı

yangının çıkışı ve büyümesi:

Merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki mobilya imalat ve satış mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüyerek mağazanın büyük bölümünü sardı. Yükselen alevler geceyi aydınlatırken yoğun duman gökyüzünü kapladı.

itfaiye müdahalesi ve çevre önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına farklı noktalardan müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Alevlerin yan taraftaki binaya sıçrama ihtimali üzerine müdahale yoğunlaştırıldı; çevredeki diğer yapılara ulaşmaması için söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

tanık ifadeleri ve iş yerinin durumu:

Bölgede bulunan vatandaşlardan Selime Can, yangın çıktığı sırada mağazada iki kişinin bulunduğunu, inmeleri için yalvardıklarını ancak inip inmediği konusunda kesin bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Selime Can ayrıca yan taraftaki binanın ailelerin yaşadığı bir yapı olduğunu vurguladı ve mağazanın aynı zamanda tadilat/tamirat işi de yaptığını belirterek 'yazık oldu emeklerine' ifadelerini kullandı. Aşağıdan seslenildiğini, 'geliyoruz' denildiğini ancak kişilerin indiğinin görülmediğini aktardı.

MERSİN&#039;İN MEZİTLİ İLÇESİNDE MOBİLYA İMALAT VE SATIŞ MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDE MOBİLYA İMALAT VE SATIŞ MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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