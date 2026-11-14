Mezitli’de yağmur suyunu yeniden kullanan çevreci park mahalleye nefes oldu

Mezitli’de yeni yaşam alanı hizmete girdi:

Mezitli Belediyesi tarafından Akdeniz Mahallesi’nde tamamlanan çevreci park, düzenlenen törenle halkın kullanımına açıldı. Projede öne çıkan unsur, sahada biriken yağmur suyunun toplanıp yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlayan sistem oldu. Park, yerel yönetimin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda planlandı ve hem çevresel hem de sosyal katkı sunacak şekilde düzenlendi.

Parkın öne çıkan özellikleri:

Alan yağmur suyunu toplayan ve yeniden kullanan altyapıya sahip olmasının yanı sıra basketbol sahası, çocuk oyun alanları, fitness ekipmanları ve çeşitli dinlenme noktaları barındırıyor. Tasarım, farklı yaş gruplarının spor, oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde şekillendirildi. Mevcut düzenlemelerle parkın, mahalle sakinlerinin gündelik yaşamına ve sosyal etkileşimine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Açılış konuşmaları ve belediye mesajı:

Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, projenin Mezitli’ye değer katacağını vurguladı. Selağzı, belediye yönetiminin kentin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan vekili, parkın çocukların neşesi ve gençlerin enerjisiyle dolmasını dilediklerini ifade etti.

Projeyi başlatan dönem belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer adı da açılış notlarında yer aldı; çalışma, Tuncer döneminde hayata geçirilen bir uygulama olarak tanıtıldı. Belediye yetkilileri, benzer çevreci ve kullanıcı odaklı projelerin ilçede devam edeceğini bildirdi.

Açılış töreninin ardından park kapılarını ziyaretçilere açtı ve mahalle sakinleri yeni yaşam alanını kullanmaya başladı. Yerel yönetim yetkilileri, parkın korunması ve düzenli kullanımına ilişkin çağrıda bulunarak bu tür yatırımların sürdürülebilirliğinin toplumsal katılımla sağlanacağını belirtti.

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDE YAĞMUR SUYUNUN TOPLANARAK YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAYAN SİSTEMİN YANI SIRA SPOR VE OYUN ALANLARININ BULUNDUĞU ÇEVRE DOSTU PARK, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.