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Mezitli'den okula eşit başlangıç için kırtasiye desteği

Mezitli Belediyesi, ilkokul öğrencilerine hazırlanan kırtasiye paketlerini dağıtarak çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşıladı ve ailelerin masraflarını hafifletti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mezitli'den okula eşit başlangıç için kırtasiye desteği

Mezitli'den okula eşit başlangıç için kırtasiye desteği

Mezitli Belediyesi, Mersin'de ikamet eden ilkokul öğrencilerine yönelik hazırladığı kırtasiye paketlerini düzenlenen törenle dağıttı. Yapılan destekle öğrencilerin temel okul ihtiyaçları karşılanırken, ailelerin eğitim giderlerinde de kolaylık sağlandı.

Dağıtımın kapsamı ve hedefi:

Belediye tarafından hazırlanan paketler, Mezitli sınırları içinde eğitim gören minik öğrencilere ulaştırıldı. İlçe yönetimi, bu tür sosyal desteklerin amacını, çocukların eğitimine eşit ve güçlü bir başlangıç imkânı sunmak olarak tanımlıyor. Destekler, yalnızca kırtasiye sağlamakla kalmayıp, ailelerin eğitim masraflarını hafifletmeyi de hedefliyor.

Başkanın açıklamaları:

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer uygulamanın önemine dikkat çekerek, "Her çocuğumuzun eğitim hayatına eşit ve güçlü bir başlangıç yapabilmesini önemsiyoruz. Çünkü eğitime verilen her desteğin, geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için her şeye değer. Onların hayallerine, eğitimine ve geleceğine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, kırtasiye dağıtımının sosyal destek çalışmalarının bir parçası olduğunu; eğitimden sosyal yaşama kadar farklı alanlarda yürütülen projelerle çocukların gelişiminin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

MERSİN’DE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN KIRTASİYE PAKETLERİ DAĞITILDI.

MERSİN’DE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN KIRTASİYE PAKETLERİ DAĞITILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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