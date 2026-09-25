Mezitli'ye nefes aldıracak meydan projesinin temeli atıldı

Mezitli kent meydanı için ilk kazma vuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı Projesinin temeli atıldı. Toplam yatırım tutarı 138 milyon lira olan proje, 38 bin metrekarelik alana yayılacak ve Mezitli'nin sosyal hayatına yeni bir mekan kazandıracak. Törene Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı.

proje detayları:

Proje alanı içinde 16 bin 700 metrekare yeşil alan, 5 bin 200 metrekare kent meydanı ve 163 araçlık otopark planlanıyor. Kalan kısımlar ise yürüyüş yolları, dinlenme ve açık alan düzenlemeleri gibi kamusal kullanımlara ayrılacak. Belediye yetkilileri, projenin yalnızca betonlaşmayı artıran bir alan olmayacağını, kent estetiğine katkı ve vatandaşların nefes alabileceği bir mekan oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

seçer'in değerlendirmesi:

Törende konuşan Başkan Seçer, projenin Mezitli'deki önemli bir ihtiyacı gidereceğini belirtti. Seçer, "Gecemiz, gündüzümüz Mersin’e hizmet etmek ve vatandaşlarımızdan aldığımız görevi hakkıyla yerine getirmek" ifadeleriyle kentin hizmet vizyonunu özetledi. 2019'dan bu yana sürdürülen imar ve altyapı çalışmalarının kentte düzenli büyümeye katkı sağladığını söyleyen Seçer, yeşil alan, geniş caddeler ve düzenli yapılarla kentin geleceğinin planlandığını kaydetti.

Seçer, Mezitli Kent Meydanı'nın hikâyesinin göreve geldikleri yıllarda başladığını ve imar kaynaklı sorunların hem Mersin Büyükşehir Belediyesi hem de Mezitli Belediyesinin ortak çalışmalarıyla aşıldığını belirterek, "180 gün sonra da yine buraya geleceğiz ve mart ayının ortasında hep beraber meydanın açılışını yapacağız" dedi. Projenin halkın kullanımına hızlıca sunulacağı mesajı verildi.

kamu hizmeti ve toplumsal mesaj:

Seçer, Mersin'in toplumsal yapısına vurgu yaparak "Türkiye’nin sorunlarına bir çözüm üreteceksek, laboratuvarı Mersin’dir" ifadelerini kullandı. Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve yol işi olmadığını, en insani görevin kardeşliği, birliği ve beraberliği tesis etmek olduğunu ifade etti. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ilçedeki belediye başkanlarıyla uyum içinde çalıştığını belirterek, hizmette siyasetin geri planda kalması gerektiğini vurguladı.

diğer altyapı yatırımları ve zamanlaması:

Seçer, Mezitli'yle eş zamanlı yürütülen diğer yatırımlara da değindi. Temmuz başında başlanan "Vatan Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi"nin Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını belirtti ve projenin kasım ayında halkın hizmetine sunulacağını aktardı. Ayrıca 32 milyon 223 bin Euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı Projesinde sona gelindiği, çalışmaların ekim ayı sonu itibarıyla tamamlanmasının planlandığı ve projenin kentin önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısını hedeflediği ifade edildi.

Tören konuşmalarının sonunda Seçer, projede emeği geçenleri tebrik ederek, Mezitli Kent Meydanı'nın bölgeye huzur ve kullanım kolaylığı getireceğini belirtti: "Buraya gelen insanlarımız huzurlu ve güzel bir biçimde çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, ailesiyle vakit geçirebilecekler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Mezitli Kent Meydanı projesi, kentte kamusal alan ihtiyacını karşılamayı ve yerel yaşamı canlandırmayı amaçlayan kapsamlı bir yatırım olarak öne çıkıyor; açılış vaadi ise temel atımından itibaren 180 gün içerisinde gerçekleşecek şekilde duyuruldu.

MERSİN’DE 138 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLECEK MEZİTLİ KENT MEYDANI PROJESİ’NİN TEMELİ ATILDI.