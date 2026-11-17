8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) organizasyonuyla gerçekleştirilen fuar, 62 ilden gelen 172 firmayı bir araya getirdi. Etkinlik, bölgenin zengin mutfak mirasını tanıtmayı ve üreticilerle alıcıları doğrudan buluşturmayı amaçlıyor. Açılış töreninde kurum temsilcileri ve katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Mezopotamya'nın merkezinde lezzet ve üretim:

DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş etkinliğin önemine vurgu yaparak, Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla Mezopotamya'nın kalbinde yer aldığını belirtti. Arslantaş, bu yılın katılım sayısının bölgesel çeşitliliği yansıttığını ifade ederek fuarın Türkiye'nin dört bir yanından gelen ürünleri Diyarbakır'da buluşturduğunu aktardı.

Fuarın ekonomik ve kültürel boyutu:

2018'de başlayan fuar yolculuğunun sekizinci buluşması olan organizasyon, geçen yıl 370 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayarak kent ve bölge için önemli bir ekonomik ve kültürel platform haline geldi. Arslantaş, fuarları yalnızca sergi alanları olarak görmediklerini; üretimin ticaretle, yerel değerlerin ise ulusal pazarlarla buluştuğu etkinlikler olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Bu çerçevede, geçen yıl ilki düzenlenen Mezopotamya Raf Buluşmalarının ikincisi de fuar programında yer aldı ve üreticilerle satıcılar arasında yeni temas noktaları oluşturdu.

Katılımcılar ve ziyaretçiler için tasarlanan stantlar, tadım alanları ve ticaret görüşmeleri, fuarın hem tanıtım hem de somut iş bağlantıları kurulması açısından işlevsel olmasına katkı sağlıyor. Organizasyonun bölge ekonomisine ve yerel üreticilerin görünürlüğüne yönelik etkisi, DTSO yetkilileri tarafından önümüzdeki dönemlerde de artırılmak istendiği belirtiliyor.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN, 62 İLDEN 172 FİRMANIN KATILDIĞI 8. MEZOPOTAMYA GURME VE YÖRESEL LEZZETLER FUARI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.