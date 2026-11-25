Çiftçi'nin Mülkiye ziyareti ve programın amacı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen 'Yerel Yönetimler ve Mülki İdare' dersi kapsamında öğrencilerle buluştu. Programa Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Özer, Prof. Dr. Ruşen Keleş ve çok sayıda akademisyen eşlik etti. Buluşma, Çiftçi'nin mesleki tecrübelerini apolitik bir söyleşi biçiminde aktarması ve öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla sürdü.

Mülkiye yılları ve eğitim yaklaşımı:

Bakan Çiftçi, 1990-1995 yılları arasındaki öğrenci dönemini anımsatarak 'Bu sıralarda güzel yıllarımız geçti' dedi. O döneme dair hatıraların sadece nostalji olmadığını, aynı zamanda kişisel ve mesleki gelişime zemin hazırladığını vurguladı. Çiftçi, Mülkiye eğitiminin kendisine yalnızca ders bilgisi kazandırmadığını, 'kendini sürekli geliştirme' anlayışını da öğrettiğini ifade etti. Kitaplarda yazılanların ve hocaların anlattıklarının asgari düzeyde bir temel sağladığını, bunun üzerine bireysel çaba ve ek öğrenmenin şart olduğunu belirtti.

Sözlü sınavlar, rol modeller ve yönetici kimliği:

Bakan, Prof. Dr. Ruşen Keleşin derslerinde uygulanan sözlü sınavların meslek hayatında büyük fayda sağladığını anlattı. Sözlü sınavların spontane konuşma ve hızlı düşünme becerisini geliştirdiğine dikkat çekti. Öğrencilik yıllarında Fakülteye davet edilen merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nu anarak, onun derslerdeki samimi anlatımının o dönemde öğrencilere farklı bir tecrübe sunduğunu kaydetti.

Çiftçi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin farklı düşüncelerden gelen öğrencileri aynı sıralarda buluşturmasının önemine değinerek 'Burası bir yönetici fidanlığı' ifadesini kullandı. İdareci olunduğunda toplumun tüm kesimleriyle muhatap olmanın gerektirdiği dinleme ve çözüm üretme sorumluluğunu vurguladı. Fakülteden mezun olduktan sonra amaçlarının devlete ve millete faydalı olmak, insanlara hizmet üretmek olduğuna dikkat çekti.

Meslek hayatının 30'uncu yılına değinen Çiftçi, bugüne kadar kendisine teklif edilen görevler arasında ayrım yapmadığını, Van depremi sırasında bir aylık geçici görevin beş buçuk aya uzamasına rağmen bu tür görevlere hep gönüllü yaklaştığını aktardı. Devletin imkanlarıyla yetişmiş olmanın sorumluluğuyla hangi görev verilirse verilsin yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi.

Program, Çiftçi'nin paylaşımlarının ardından gerçekleşen soru-cevap bölümüyle sona erdi ve öğrencilerle interaktif bir sohbet ortamı oluştu.

Bakan Çiftçi, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi