Mezun olduğu okulda öğretmenlerin 24 Kasım'ını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğretmenlere çiçek takdim eden Tahmazoğlu, eğitim camiasının önemine vurgu yaptı ve öğretmenlerin gününü kutladı.

ziyaret ve buluşma:

Okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet eden Tahmazoğlu, hem anılarını paylaştı hem de eğitimin toplum için taşıdığı değeri hatırlattı. Ziyaretin samimi ve sohbet havasında geçtiği kaydedildi; okul personeline çiçek takdim eden başkan, öğretmenlere kişisel teşekkürlerini iletti.

eğitim ve destek vurgusu:

Tahmazoğlu, öğretmenliğin fedakârlık gerektiren bir meslek olduğunun altını çizdi ve eğitime yapılan yatırımın şehir imarından daha kıymetli olduğunu ifade etti. Konuşmasında şunları söyledi: “Öncelikle bir kez daha tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlerimiz bizim göz bebeğimiz, baş tacımız. Şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Bana göre öğretmenler ve anneler için sadece bir gün değil, her gün özel olmalı. Öğretmenlerimiz büyük bir gayret ve fedakârlıkla neslimizi yetiştirerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışıyorlar. Bunun için kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.”

Başkan, ayrıca belediyenin eğitim desteklerini sıraladı: Şahinbey Belediyesi olarak Gençlik Merkezleri ve okullar inşa ettiklerini, kitaplar dağıttıklarını, kitap okuma yarışmaları düzenleyerek başarılı öğrencileri Umre'ye gönderdiklerini, öğrencilere bisiklet ve spor ayakkabısı hediye ettiklerini ifade etti. Bu uygulamaların gençleri kültür, sanat ve spor alanlarında teşvik etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Mehmet Tahmazoğlu, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutlayarak teşekkürlerini iletti ve eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

AHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MEZUN OLDUĞU AHMET ÇELEBİ İLKOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.