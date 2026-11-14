Mezuna kalan BursaKart desteği 16 Kasım'da yeniden başlıyor

Mezuna kalan BursaKart uygulaması 16 Kasım'da yeniden başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına yeniden hazırlanan gençlere yönelik indirimli ulaşım desteği sağlayan Mezuna Kalan BursaKart uygulamasını 16 Kasım itibarıyla yeniden hayata geçiriyor. Uygulama, belediyenin iştiraki BURULAŞ tarafından hazırlandı ve sınava hazırlık dönemindeki gençlerin ulaşım giderlerini azaltmayı hedefliyor.

Kimler yararlanabilecek:

Uygulamadan; ilgili yılın son dönem lise mezunları, aynı yıl YKSye girip herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ile SGK kayıtları aktif olmayan gençler yararlanabilecek. Başvuru koşulları, başvuru sırasındaki belgelerle desteklenmeli ve ilgili kriterler doğrulanmalı.

Başvuru için gerekli belgeler ve uygulanma süresi:

Başvuru sırasında talep edilen belgeler arasında T.C. kimlik belgesi, ilgili yılın mezuniyet belgesi, üniversite sınav giriş belgesi, güncel SGK kayıt sorgulama belgesi ve güncel fotoğraf yer alıyor. Ayrıca başvuru işlemi için ödenecek bir başvuru bedeli bulunuyor.

Mezuna Kalan BursaKart ile sağlanan indirimli toplu ulaşım avantajı, kartın onaylanması halinde en fazla bir yıl süreyle kullanılabilecek. Belediye, uygulamanın öğrencilere ekonomik rahatlama sağlayarak sınava hazırlık sürecine olumlu katkı sunmasını amaçlıyor.

Uygulamanın amaç ve etkisi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ tarafından yeniden başlatılan bu uygulama, ulaşım maliyetlerinin sınav hazırlık yıllarında yarattığı yükü hafifletmeyi hedefliyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte ilgili gençlerin kent içi hareketliliği ve kurslara erişimi kolaylaşacak, maddi destek sınav hazırlık sürecini doğrudan etkileyebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Başvuruların yöntemi ve teslim noktaları hakkında detaylı bilgi BURULAŞ tarafından ilan edilecek; başvuru sahiplerinin belgelerini eksiksiz hazırlamaları ve başvuru bedelini tamamlamaları sürecin hızlanmasını sağlayacaktır.

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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE SINAVINA YENİDEN HAZIRLANAN GENÇLERE YÖNELİK İNDİRİMLİ ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLAYAN MEZUNA KALAN BURSAKART UYGULAMASINI 16 KASIM İTİBARIYLA YENİDEN BAŞLATIYOR.