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Mezuna kalan BursaKart ile üniversite hazırlığına ulaşım desteği

Bursa Büyükşehir'in BURULAŞ uygulaması Mezuna Kalan BursaKart, 16 Kasım'da yeniden başlıyor; üniversiteye tekrar hazırlanan gençlere indirimli ulaşım imkânı sunulacak.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Berk Doğan

Mezuna kalan BursaKart ile üniversite hazırlığına ulaşım desteği

uygulama yeniden başlıyor:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden BURULAŞ tarafından hazırlanan Mezuna Kalan BursaKart uygulamasını 16 Kasım itibarıyla yeniden başlatıyor. Uygulama, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na tekrar hazırlanan gençlere ekonomik ulaşım desteği sağlamayı hedefliyor.

kimler yararlanabilecek:

Mezuna Kalan BursaKart uygulamasından yararlanabilecekler arasında ilgili yılın son dönem lise mezunları, aynı yıl YKS'ye girip herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) aktif kaydı bulunmayan gençler yer alıyor. Başvurular, bu koşullara uygunluk temelinde kabul edilecek.

başvuru koşulları ve süre:

Başvuruda istenen belgeler arasında T.C. kimlik belgesi, ilgili yılın mezuniyet belgesi, üniversite sınav giriş belgesi, güncel SGK kayıt sorgulama belgesi ve güncel fotoğraf bulunuyor. Başvuru işlemleri için ayrıca başvuru bedelinin ödenmesi gerekiyor.

Mezuna Kalan BursaKart, sağladığı indirimli toplu ulaşım avantajı ile en fazla bir yıl süreyle kullanılabilecek. Belediye, uygulamayla üniversite sınavına hazırlık sürecindeki gençlerin ulaşım giderlerine somut destek sunmayı amaçlıyor.

BURSA&#039;DA MEZUN KART UYGULAMASI YENİDEN BAŞLADI

BURSA'DA MEZUN KART UYGULAMASI YENİDEN BAŞLADI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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