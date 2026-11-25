Ziyaretin ayrıntıları:

Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi Mezunları ve Öğretmenleri Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okulu ziyaret etti. Dernek Başkanı Hafize Sarıfedai ile yönetim kurulu üyeleri, okul müdürü Halil Muslu ve okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Ziyaret sırasında dernek, okul bünyesindeki tüm öğretmenler için özel olarak hazırlanmış hediyeler sundu. Her bir kalem öğretmenin isminin yazılı olduğu paketlerde yer aldı ve yöneticiler tarafından tek tek takdim edildi.

hediyelerin sunumu ve karşılık olarak teşekkürler:

Hazırlanan kalemler kişiye özel paketlerle öğretmenlere iletilirken, bu jest hem bireysel hem de toplu biçimde karşılık buldu. Okul yönetimi ve öğretmenler, Hafize Sarıfedai ve dernek yönetimine nazik ziyaretleri ve anlamlı armağanları için teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı ve etkinlik, mezun-öğretmen bağına dair sıcak bir örnek olarak kayda geçti.

MEZUNLARDAN ÖĞRETMENLERE ROLLER KALEM HEDİYE