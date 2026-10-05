Mhk soruşturması derinleşti: iki Süper Lig hakemi tutuklandı

Gelişme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakemlerden Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, savcılık sorguları sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe her iki isim de tutuklandı.

Gözaltı ve adli süreç:

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen gözaltılar sonrası şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığının tutuklama talebi, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından olumlu karşılandı ve her iki hakem de tutuklandı.

Suçlamaların niteliği ve delil incelemesi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, Yasin Kol için 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şike ve teşvik suçlaması yöneltildi. Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelenmesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarının ayrıntılı analizi yapıldı. Savcılık, elde edilen bulgular temelinde her iki isim için tutuklama talebinde bulundu.

İlgili soruşturma, MHK başkanı ve diğer bazı şüphelilere ilişkin yürütülen soruşturmanın parçası olarak sürdürülüyor; adli süreç ve delil incelemesi devam ediyor.

YASİN KOL (ARŞİV)