MHK soruşturmasında iki üst düzey hakem sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Gözaltı ve savcılığa sevk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemleri, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyallerine el konulduğu ve belgeler üzerinde inceleme yapıldığı bildirildi.

İfade süreci ve delil incelemesi

Her iki isim de savcılıkta ifade verdi. Soruşturmada özellikle dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analiz edildiği aktarıldı. Yapılan incelemeler sonucu savcılık, hakemleri tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdi.

Yöneltilen suçlamalar:

Yasin Kol hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde şike ve teşvik iddiasıyla tutuklama talebiyle sevk yapıldı. Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamındaki adli süreç ve haklarında getirilen suçlamaların ayrıntıları, savcılık ve hakimlik işlemleriyle netleşecek.

MHK soruşturmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle sevk edildi