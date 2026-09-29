MHK'de atama ve sınav iddiaları: listeler ile sonuçlar soruşturma kapsamında

Soruşturmanın kapsamı ve gözaltılar:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte toplam 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ayrıntıları dosyada yer aldı. Soruşturma, hakem ve gözlemci listeleri ile atama ve sınav süreçlerine ilişkin iddiaları odağına alıyor.

İddiaların özü:

Dosyada yer alan tespitlere göre 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği öne sürüldü. Ayrıca 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor.

Hakemlerin dışlanması ve ayrıcalıklı atamalar:

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görevlendirilmediği veya sistematik biçimde dışlandığı, bazılarına ise ayrıcalıklı muamele yapıldığı iddiaları yer aldı. Bu iddialar, atama ve puanlama süreçlerindeki müdahalelerle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Şüpheliler, suç isnatları ve deliller:

Soruşturma dosyasında müşteki ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ile HTS ve MASAK kayıtlarına dayanılarak inceleme yapıldığı belirtildi. Bilirkişi raporlarında evrakta sahtecilik tespitine yer verildiği kaydedildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar:

Çalışmalar kapsamında, şüphelilere yöneltilen iddialar şu şekilde sıralandı: Ferhat Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği; Sebahattin Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik; Ahmet Şahin hakkında evrakta sahtecilik; Yunus Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme; Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma (zimmet) iddiaları yer aldı.

İddiaların müşteki ve tanık beyanlarıyla desteklendiği, evrakta sahteciliğe ilişkin tespitlerin bilirkişi raporuyla belirlendiği vurgulandı. Ayrıca, Alican Sağlar ile yapılan incelemede, hakem listelerinin belirlenmesine yönelik WhatsApp görüşmelerinde adının geçtiği belirlendi.

Arama ve gözaltı planı:

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı işlemleri ile delillerin ele geçirilmesi amacıyla ikamet, iş yeri ve ofislerinde adli arama yapılmasının planlandığı bildirildi. Arama yapılması planlanan adresler arasında şu ikamet ve mekanlar yer aldı: Ferdi Karadoruk’un Üsküdar’daki ikameti, Ahmet Şahin’in Beşiktaş’taki ikameti, Yunus Yıldırım’ın Manisa’daki ikameti ile Beykoz’daki Limak Eurasia Luxury Hotel 502 numaralı oda, Ferhat Gündoğdu’nun Ankara’daki ikameti, Sebahattin Şahin’in İzmir’deki ikameti ve Alican Sağlar’ın Kağıthane’deki ikameti.

Ayrıca arama yapılması planlanan kurum ve ofis adresleri arasında MHK İstanbul Şubesi’nin Riva, Üsküdar ve 4. Levent adresleri, TFF Ankara binası ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi’nin Üsküdar ile Burhan Felek Spor Kompleksi adresleri yer aldı.

Soruşturma ve arama planlamasının sonuçlanmasıyla birlikte yapılacak işlemler, dosyaya kayıtlı deliller ve bilirkişi raporları çerçevesinde ilerleyecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

MHK soruşturmasında hakem listeleri ve sınav sonuçlarına müdahale iddiası