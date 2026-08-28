Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

MHP Diyarbakır'da yeni dönem: Arslan'dan Özcoşkun'a devir teslim

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı görevini 2022'den beri yürüten Miktat Arslan, törenle görevi Hasan Özcoşkun'a devretti; yeni yönetim vizyonunu paylaştı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

MHP Diyarbakır'da yeni dönem: Arslan'dan Özcoşkun'a devir teslim

MHP Diyarbakır il başkanlığında görev değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı'nda görev teslim töreni yapıldı. 2022'den bu yana il başkanlığı görevini yürüten Miktat Arslan, düzenlenen programda görevi Hasan Özcoşkun'a devretti.

Arslan, atamasının 2022 tarihinde Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli tarafından yapıldığını belirterek, görevi büyük onur, şeref ve sorumluluk içinde üstlendiğini söyledi. Görev süresi boyunca teşkilatın kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve teşkilatı geleceğe sağlam temellerle taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Arslan'ın veda mesajı:

Arslan, gece gündüz demeden, makam ve mevki hesabı yapmadan çalıştıklarını; teşkilat kapılarını millete açtıklarını, birlik ve beraberliği güçlendirdiklerini ve Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket'in varlığını güçlendirmek için mücadele ettiklerini ifade etti. Arslan, görevlerin gelip geçici olduğunu, asıl olanın dava şuuruyla hareket etmek olduğunu belirterek görevi devretme sürecinin Genel Başkan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştiğini dile getirdi.

Arslan, oluşturdukları sağlam temellerin ve güçlü teşkilat yapısının yeni yönetim tarafından daha ileri taşınacağına inandığını söyleyerek yeni başkan ve yönetimine başarı dileklerini iletti.

Yeni başkanın öncelikleri:

Atanan yeni il başkanı Hasan Özcoşkun, görevi Dr. Devlet Bahçeli'nin tensipleri ve genel merkezin takdirleriyle üstlendiğini belirtti. Özcoşkun, bu görevi makam veya şahsi beklenti olarak görmediğini, millete ve vatana hizmet fırsatı olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Özcoşkun, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir siyasi oluşumun ötesinde, kökleri mazinin derinliklerinde olan büyük bir dava hareketi olduğunu vurguladı ve Diyarbakır'da teşkilatı her kademesiyle daha diri, güçlü ve etkin hale getirme taahhüdünde bulundu. Ayrıca yaklaşık 4 yıldır görev yapan eski il başkanı Miktat Arslan'a emekleri için teşekkür ederek, kendisini bu göreve layık gören Dr. Devlet Bahçeli'ye şükranlarını sundu.

MİKTAT ARSLAN, GÖREVİ HASAN ÖZCOŞKUN’A DEVRETTİ.

MİKTAT ARSLAN, GÖREVİ HASAN ÖZCOŞKUN’A DEVRETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesaj...
images

Trump'tan Houston'da Artemis II'ye resmi takdir: Kongre Uzay Onur Madalyası
images

Erhürman’dan BM, AB ve Barcelona’ya üç mektup: KKTC haklarına engelleme tepkisi
images

Terörsüz Türkiye: sahadaki kazanımları kalıcı güvenliğe dönüştürme kararlılığı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kışlacık'ta yangın sonrası toparlanma ve kurumlar arası koordinasyon

İnebolu’da ağlar denize açılmayı bekliyor: palamut umudu ve liman kaygısı

Karşıyaka'ya tecrübe yüklü oyun kurucu Xavier Munford'la anlaştı

Eriyen karlar ve dereler Bahçesaray'da yaban hayatını yeniden canlandırıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı