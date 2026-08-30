MHP Gaziantep'te engelsiz zafer buluşması

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Engelsiz Zafer Buluşması" şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşları aynı duygu ve aynı bayrak altında bir araya getirdi. İl binasında gerçekleştirilen program, mekânın sınırlarını aşan bir dayanışma ve vefa örneği olarak kayda geçti.

Katılımcılar ve organizasyon:

Programa MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, il yönetim kurulu üyeleri, Şahinbey İlçe Başkanı Kral Akut Kocaman, Şehitkâmil İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cenk Gece ile KAÇEP teşkilatından Mezine Sırakaya, Meltem Polat, Büşra Kazak ve Ayşegül Yatık katıldı. STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, engelli vatandaşlar ve çok sayıda davetli programda yer aldı ve organizasyonun kapsamı birlik vurgusuyla öne çıktı.

Konuşma ve etkinlikler:

Açılış konuşmasını yapan MHP Gaziantep KAÇEP Başkanı Mezine Sırakaya'nın ardından söz alan Mehmet Sait Kılıç, 30 Ağustos'un tarihî ve manevi önemine dikkat çekti. Kılıç, konuşmasında 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir başarı olmadığını, milletin kenetlenmesinin ve hiçbir ferdini geride bırakmamasının simgesi olduğunu vurguladı. Konuşmada öne çıkan ifadelerden biri şu şekilde aktarıldı: "Zafer, birlik varsa büyür; kardeşlik varsa aşılamayacak hiçbir engel yoktur."

Programda Büyük Zafer’in ruhu şiirlerle ve ezgilerle ifade edildi. Elif Ebrar Tufan, Melike İrem Karademir ve Mehmet Nadir Sancılı vatan sevgisini ve 30 Ağustos’un anlamını anlatan şiirler okudu; Tolga Bozbulut, Oğuz Oduncu ve Sadullah Ayyıldız ise müzik dinletileriyle geceye renk kattı. Katkı sunan sanatçı ve emekçilere plaket takdimi yapıldı.

Plaketler, vefa ve kapanış mesajı:

Buluşmanın en duygulu bölümlerinden biri, engelli katılımcıların yetenekleri ve azimleri için takdim edilen plaketler oldu. Etkinlikte yapılan konuşmalarda engelliliğin istisna değil toplumun ortak hikâyesinin parçası olduğu, "İnanmış bir yüreğin önünde hiçbir engel duramaz" mesajı vurgulandı.

Gecenin diğer anlamlı anı ise şehit aileleri ve gazilere yapılan plaket teslimiydi. Konuşmalarda şehit ailelerinin fedakârlığının hiçbir sözle ölçülemeyeceği; gazilerin onurunun milletçe korunması gerektiği dile getirildi. Program, katılımcıların birlik ve kardeşlik vurgularıyla sona erdi; kapanışta 30 Ağustos’un "Bu millet, birlik olduğunda önünde hiçbir güç ve hiçbir engel duramaz" mesajının bugün de geçerli olduğu hatırlatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlar rahmet ve minnetle anılırken, ay yıldızlı bayrağın göklerde özgürce dalgalanması temennisiyle program kapandı.

MHP GAZİANTEP'TEN ENGELSİZ ZAFER BULUŞMASI