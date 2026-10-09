MHP heyeti Sur'da halkla buluştu: terörsüz Türkiye süreci turizmi canlandırdı

MHP Diyarbakır teşkilatı saha çalışması gerçekleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, cuma namazı öncesinde Sur ilçesine çıkarma yaptı. Gazi Caddesi başta olmak üzere sokak sokak dolaşan ekip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek bölgedeki gelişmeleri ve beklentileri dinledi.

esnaf ve vatandaşların gözlemleri:

Ziyaret sırasında karşılaşılan ortak değerlendirme, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte kente gelen ziyaretçi profili üzerine oldu. Çok sayıda vatandaş ve dükkan sahibi, süreç sonrası yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlemlediklerini aktardı ve bunun ekonomiye olumlu yansıdığını belirtti.

günlük temaslar ve talepler:

Özcoşkun, Ulu Cami meydanında vatandaşlarla birlikte çay içerek sorunları dinledi ve gelen talepleri not aldı. Esnaf ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından heyet, Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Ziyaretler, yerel temsilciler ile doğrudan iletişim kurma ve sahadaki beklentileri kayıt altına alma amacı taşıdı.

Parti yetkilileri, saha görüşmelerinin sonuçlarını örgüt içinde değerlendirip bölgeye yönelik çalışmaları şekillendireceklerini ifade etti. Heyetin temasları, hem güvenlik algısı hem de turizm hareketliliğine dair yerel kanaatleri görünür kıldı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN VE BERABERİNDEKİ HEYET, SUR İLÇESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. ZİYARETE VATANDAŞLAR, ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİYLE BİRLİKTE KENTTE YERLİ VE YABANCI TURİST SAYISININ ARTTIĞINI İFADE ETTİ.