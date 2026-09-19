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MHP Iğdır'da istikrar sürüyor: Hüseyin Ateş oyların tamamını aldı

MHP Iğdır 15. Olağan Kongresi'nde Hüseyin Ateş oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi; İsmail Özdemir süreç ve anayasa mesajı verdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:16

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Merve Çelik

MHP Iğdır'da istikrar sürüyor: Hüseyin Ateş oyların tamamını aldı

MHP Iğdır 15. Olağan Kongresi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi, Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel merkezden gelen mesajlar:

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, kongrede yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te gündeme getirdiği Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekti. Özdemir, PKK'nın kendisini feshetmesinin süreci yeni bir aşamaya taşıdığını ve bunun milli birlik ile bütünlüğü güçlendirdiğini ifade etti. Bölgesel gelişmelere değinen Özdemir, Türkiye'nin terör tehdidine karşı mücadelesinin sürdüğünü vurguladı ve partinin şehitlere yönelik hassasiyetine işaret ederek 'Bizim kadar şehit vermiş bir başka siyasi parti daha yoktur' dedi.

Yeni anayasa ve seçim mesajı:

Özdemir, mevcut anayasanın değiştirilmesi gerektiğini, darbe dönemlerinde hazırlanan metinler yerine sivil anlayışla hazırlanacak yeni bir anayasanın savunulduğunu belirtti. Siyasi partiler ve seçim kanunları ile TBMM İçtüzüğü'nün de yeni anayasa çalışmaları kapsamında ele alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca MHP'nin 2028 seçimlerinin zamanında yapılması yönündeki tutumunu yineleyen Özdemir, partinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığını desteklediğini açıkladı.

Kongrede yapılan seçimde mevcut il başkanı Hüseyin Ateş, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden MHP Iğdır İl Başkanı seçildi.

IĞDIR&#039;DA MHP KONGRESİ YAPILDI

IĞDIR'DA MHP KONGRESİ YAPILDI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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